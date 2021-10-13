İki ayda 122 saldırı

Terör örgütü PKK, Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgeler üzerinden düzenlediği saldırıların dozunu artırdı. Örgüt güdümlü füze, el yapımı patlayıcı, mayın ve bomba yüklü araçlarla en az 122 büyük saldırı düzenledi. Türkiye’de bu yılın ilk 9 ayında önlenen 130 saldırı girişimlerinin çoğunun hareket noktası da Suriye oldu.

HASTANEYİ VURDULAR

Türkiye-Rusya ve Türkiye- ABD mutabakatlarına rağmen Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG varlığı sürekli tehdit oldu. Afrin’e sadece Eylül ayında bombalı araçlarla 4 saldırı düzenlendi. 3 kişinin öldüğü saldırılarda onlarca sivil yaralandı. Ağustos ayında PKK/YPG’nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ise 5’i çocuk toplam 8 sivil yaralandı. Temmuz ayında da saldırılar devam eti. 7 roket saldırısında biri çocuk 2 sivil, Haziran ayında Afrin’deki hastaneye düzenlenen saldırıda da aralarında bir bebeğin de bulunduğu 15 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda saldırı ise emniyet ve istihbaratın ortak çalışmalarıyla bertaraf edildi.

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MARE’DEN ATILAN FÜZE POLİSLERİMİZİ ŞEHİT ETTİ

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus ilçesinde, eylül ayında iki ayrı noktada eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Terör saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil yaraladı. Yine Fırat Kalkanı bölgesi olan El Bab’ta 7 Ekim’de düzenlenen saldırıda sözleşmeli Er Tayfun Özköse ve Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit düştü. Suriye’de görevli olan özel harekat polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan da 11 Ekim’de Mare’de, Tel Rıfat Bölgesi’nden atılan güdümlü füze ile şehit edildi. Ayrıca El Bab’de birisi dün olmak üzere son 1,5 ayda bomba yüklü 2 araç patladı. Saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı.

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BARIŞ PINARI BÖLGESİ DE HEDEFTE

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn’e bağlı Mebruke kasabası yakınlarında 6 Ekim’de Milli Ordu’ya ait kontrol noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit olmuştu. Tel Abyad’da da terör saldırıları vardı. Sülük kasabasında bomba yüklü bir araç patladı, yine 7 Ekim’de saldırı girişimi önlendi. Terör örgütünün faaliyetleri bombalı/roketli saldırılarla sınırlı kalmadı. Eylül ayında Suriye harekat bölgelerine sızma girişiminde bulunan 148 teröristin etkisiz hale getirildi.

130’u engellendi

Suriye’deki terör yuvaları Türkiye içinde büyük tehdit oldu. Bu yılın ilk 9 ayında önlenen 130 saldırı girişiminin kaynağını Suriye’deki terör yuvaları oluşturdu. Eylem talimatları ile saldırılarda kullanılmak istenen patlayıcıların çoğu Suriye üzerinden Türkiye’ye sokuldu. Terör örgütünün saldırıları son 2 günde de devam etti. Suriye-Türkiye sınırındaki Aynul Arab’ın Cüb el Ferac köyünden Gaziantep’in Karkamış ilçesine saldırdı. Cerablus bölgesindeki Al-Dabis köyüne teröristler tarafından atılan roket sonucu iki kişi hayatını kaybetti.