Gündem Dışişleri Bakanlığı Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen ifadeleri kabul etmiyoruz
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen ifadeleri kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen kararların AB'nin Türkiye'ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek ' Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AB'nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen talihsiz ifadelerini de kabul etmiyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen ifadeleri kabul etmiyoruz
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Avrupa Birliği tarafından Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen kararların ülkemize ilişkin bölümü, AB'nin Türkiye'ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AB'nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen talihsiz ifadelerini de kabul etmiyoruz.

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'İçeride ölü kadın var' ihbarı polisi şaşkına çevirdi: Gerçek bambaşka çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan, "Bir mekanda ölü bir kadın yatıyor" ihbarı ortalığı karıştırdı. Olay yerine girerek galeri kapısını kıran polis karşılaştığı manzarayla adeta şoka uğradı.

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