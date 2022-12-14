Dışişleri Bakanlığı: Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen ifadeleri kabul etmiyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen kararların AB'nin Türkiye'ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek ' Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AB'nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen talihsiz ifadelerini de kabul etmiyoruz.' ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle; Avrupa Birliği tarafından Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen kararların ülkemize ilişkin bölümü, AB'nin Türkiye'ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AB'nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen talihsiz ifadelerini de kabul etmiyoruz.