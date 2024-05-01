"YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Toplamda 4 adet sınavın yapılacağı YKS’ye 3 milyondan fazla kişi katılım gösterecek. Adaylar, 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşabiliyor. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS SINAV YERLERİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Sınav giriş belgelerinin ise kesin olmamakla beraber sınavdan bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.
YKS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2024 08 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. İşte YKS oturumları ve sınav tarihleri...
ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ 2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) ➡️ 08.06.2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ➡️ 09.06.2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) ➡️ 09.06.2024