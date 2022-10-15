Dışişleri Bakanlığı'na yeni atama

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En uygun yer Trakya: Enerji Bakanlığımızla Rusya tarafı ortak çalışma yapacak

Türkiye’nin gazda merkez olması teklifini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağıtım merkezi için Trakya’yı işaret etti: Böyle bir dağıtım merkezi için Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Gerekli talimatları Putin’le birlikte verdik. Bekleme diye bir şey yok. Enerji Bakanlığımızla Rusya tarafı ortak çalışma yapacak. Sonra da adımı atmış olacağız.