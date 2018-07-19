Gündem Dışişleri Bakanlığından Kerkük açıklaması
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Kerkük'teki Türkmenleri hedefleyen bombalı saldırıları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kerkük'te Iraklı Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere düzenlenen bombalı saldırıları kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kerkük'te bir çocuk hastanesi dahil Türkmen mahallerini hedef alan bombalı saldırıları kınayarak, Irak hükümetine "istikrarı bozmak isteyen iç ve dış odaklara fırsat vermemesi ve gereken güvenlik önlemlerini alması" çağrısında bulundu.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, dün geç saatlerde Kerkük'te Iraklı Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere düzenlenen bombalı saldırıları kınayarak olaylarda yaralanan çok sayıda Kerküklü soydaşa acil şifa diledi.

Son dönemde, bilhassa Iraklı Türkmenleri hedef almaya devam eden bu saldırılar nedeniyle Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünün teminatını oluşturan Türkmen soydaşların huzur ve bekasına yönelik azami hassasiyetini vurgulayan Aksoy, "Irak hükümetine Kerkük'te yeni oldu bittiler yaratarak Irak'ın istikrarını bozmak isteyen iç ve dış odaklara fırsat vermemesi ve gereken güvenlik önlemlerini alması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden İsrail'in Kudüs kararına tepki
GÜNDEM
Dışişleri'nden İsrail'in Kudüs kararına tepki

Halep iddiası

Halep iddiası

​Türkiye ve Rusya, Esed rejiminin Halep'ten çekileceği ve kontrolün Türkiye'ye geçeceği bir formül üzerinde görüşüyor.
Dünyanın tekırkçıdevleti

Dünyanın tekırkçıdevleti

​İsrail parlamentosu, “Yahudi Ulus Devlet” yasasını onayladı.
Çankayane olacak?

Çankayane olacak?

​Türkiye'nin 90 yılına tanıklık eden Çankaya Köşkü merak konusu.
FETÖ'nünprensine şok

FETÖ'nünprensine şok

​FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi.
THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

​İlana başvuran 16 kişi arasında başörtülü Fatma Durmuş da bulunuyor.
Alçaklığadoymadılar

Alçaklığadoymadılar

​HDP'li isimler adeta devlete meydan okudu.
28 günlükteorik eğitim

28 günlükteorik eğitim

​Bostancı, 28 günlük bedelli askerlikte verilecek eğitim.
Kandil'emesaj

Kandil'emesaj

​Akar ve Güler Hakkari'deki üssü ziyaret etti.

4 yıldıza doğru

4 yıldıza doğru
40 yıllık rezillik

40 yıllık rezillik
Kartal'a kolay rakip

Kartal'a kolay rakip

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Fransa'da skandal olay!

Fransa'da skandal olay!

​Macron'un yardımcısı kılık değiştirip, öğrenci dövdü.
AB'yi tehdit etti

AB'yi tehdit etti

Trump, Google'a verilen cezayı eleştirdi.
İsrail'deapartheid dönemi

İsrail'deapartheid dönemi

Filistinliler ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürüldü.
Dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Zeytinburnu'nda eski bir fabrikada yangın çıktı.
Alperendavasında karar

Alperendavasında karar

​Alperen'i serviste unutanların cezaları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.