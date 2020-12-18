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Gündem Dışişleri Bakanlığından Rodos Başkonsolosluğu çalışanını tutuklayan Yunanistana kınama
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rodos Başkonsolosluğu çalışanını tutuklayan Yunanistan'a kınama

Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli Sebahattin Bayram’ın, Yunanistan tarafından tutuklanmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz. Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır" denildi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet adresinden yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz.

  • Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir.

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Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adıgeçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır.

"Gerekli adımlar atılacaktır"

Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır."

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