Yunanistan’ın Türkiye korkusu: Savunma bütçesini 5 kat artırdılar

Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edildi. Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar avroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar avroya çıkartıldı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, orduya ayrılan bütçedeki artışı Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle yaşanan gerginlikle gerekçelendirdi.

18 savaş uçağı için Fransa ile anlaşma imzalanacak

Başbakan Miçotakis, parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, Fransa'dan satın alınması planlanan 18 Rafale tipi savaş uçağı için anlaşmanın birkaç gün içinde Atina'da imzalanacağını kaydederek, bu uçakların gelecek yıl teslim alınmaya başlanacağını belirtti.

DÜNYA Yunan istihbaratçı Kalenderidis: Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız

Ülkesinin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunan Miçotakis, hükümetin, Rafale uçaklarının yanı sıra yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirdi.

REKLAM

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı. Ülkenin 10 yılı aşkın süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008'de 7,24 milyar avro olan askeri bütçesi, 2018'de 3,74 milyar avroya kadar düşmüştü.

DÜNYA Yunanistan'da ses getiren analiz: Türkiye başarılı olursa bölgedeki bütün deniz yollarını kontrol edecek