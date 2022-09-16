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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Batı Trakya tepkisi

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Batı Trakya halkının arkasında olduğu mesajını verdi ve Yunanistan'a olayın çözüme kavuşması uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığından Yunanistana Batı Trakya tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı: Tüm tehditlere ve baskılara rağmen, insan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığının arkasındayız.

Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz.

DIŞİLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "Küçük Asya Felaketi" adı altında yapılan gerçeklikten uzak, akıl dışı açıklamalar ve etkinliklere ilişkin, "Yunanistan’ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, Yunanistan’ın Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yunan makamlarının "Küçük Asya Felaketi" adı altında yapılan gerçeklikten uzak, akıl dışı açıklamalar ve etkinlikler aracılığıyla Yunan ordusunun yüz yıl önce giriştiği macera sonucu Anadolu’yu işgali sırasında aldığı yenilgiyi ve insanlığa karşı işlediği barbarca suçları unutturmaya, tarihi olguları çarpıtarak kendi kamuoyunu ve uluslararası toplumu yalanlarla yanlış yönlendirmeye çalıştığı aktarıldı.

Yunanistan'ın Anadolu'da sivil halka karşı gerçekleştirdiği toplu katliamlar ve yıkımlardan dolayı Lozan Antlaşması’nın 59. maddesinde yer alan “Yunanistan, savaş yasalarına aykırı olarak, Anadolu’da Yunan ordusunun ya da yönetiminin eylemlerinden doğan zararların onarımı yükümlülüğünü tanır.” hükmüne istinaden, insanlığa karşı işlediği suçları kabul ettiği ve tazminat ödemeye mahkum edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihten hiçbir şekilde ders çıkarmayan Yunanistan’ın günümüzde dahi kadın-çocuk ayırt etmeden, çaresiz durumdaki göçmenleri ölüme terk ederek, insafsız eylemleriyle insanlığa karşı suç işlemeyi sürdürdüğüne tüm dünya tanıklık etmektedir.

Türkiye, tarihi olayları yalanlarla çarpıtmaya çalışan Yunanistan’a, Yunan tarihindeki ve bugüne dair kara lekeleri hatırlatmaya ve gerçekleri uluslararası topluma anlatmaya devam edecektir. Yunanistan’ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz."

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