Türkiye'den Yunanistan'a Batı Trakya Türk Azınlığı çağrısı: Baskıları sonlandırın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya net mesaj: Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabımız değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ege'de provokatif eylemlerine devam eden Yunanistan'a tepki gösteren Erdoğan, 'Ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan ne siyasi, ne askeri ne de ekonomik olarak dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir.' ifadelerini kullandı.