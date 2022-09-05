Gündem Türkiyeden Yunanistana Batı Trakya Türk Azınlığı çağrısı Baskıları sonlandırın
ANKARA

Türkiye'den Yunanistan'a Batı Trakya Türk Azınlığı çağrısı: Baskıları sonlandırın

Türkiye, Yunanistan'a, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesi ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırması çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden Yunanistana Batı Trakya Türk Azınlığı çağrısı: Baskıları sonlandırın
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Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun Yunanistan'ın Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkına karşı harekete geçtiği ve azınlık mensuplarını hedef aldığını belirten açıklamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda "Yunanistan'dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ege'de provokatif eylemlerine devam eden Yunanistan'a tepki gösteren Erdoğan, 'Ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan ne siyasi, ne askeri ne de ekonomik olarak dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir.' ifadelerini kullandı.
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