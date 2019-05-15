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Gündem Dışişleri Bakanlığından Yunanistana DHKP-C tepkisi Kabul edilemez
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ANKARA

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a DHKP-C tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü DHKP-C mensuplarının Yunan Mahkemesince beraat etmesi kararına tepki gösterdi. Aksoy, karara ilişkin “Yunan mahkemesinin aldığı bu karar, Avrupa’da terörizmle mücadele çabalarını da açıkça sekteye uğratmıştır” dedi.

Haber Merkezi IHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da tutuklanan DHKP-C mensuplarının Yunan Mahkemesince beraat etmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Aksoy, Yunanistan’ın DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri için güvenli bir sığınak haline dönüşmesini endişeyle gözlemlediklerini belirterek, “Bu örgütlere Yunanistan’da uluslararası terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı biçimde gösterilen sempati, hoşgörü ve yardım kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Aksoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

  • “Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunma yolundaki ciddi emareler üzerine, Yunan Polisi tarafından 2017 yılında yakalanan, haklarında Türkiye’de de yakalama kararı bulunması çerçevesinde iadesini talep ettiğimiz 9 DHKP/C mensubuna yönelik bugün (15 Mayıs) verilen beraat kararı, bu terör unsurlarının neden Yunanistan’da yuvalandıklarını da ortaya koymaktadır. Ayrıca DHPK/C, AB’nin de terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Dolayısıyla, Yunan mahkemesinin aldığı bu karar, Avrupa’da terörizmle mücadele çabalarını da açıkça sekteye uğratmıştır.”

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