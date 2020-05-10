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POLİTİKA

Dışişleri: Libya'daki çıkarlarımız hedef alınırsa Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğiz

Dışişleri: Libya'daki çıkarlarımız hedef alınırsa Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğiz

Dışişleri Bakanlığından, Libya'da Hafter'in Trablus şehir merkezine yönelik saldırılarıyla ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Libya'daki çıkarlarımızın hedef alınması halinde Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığından, Libya'da Halife Hafter'in Trablus şehir merkezine yönelik saldırılarıyla ilgili sert bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Libya'da savaş ağası Hafter'e bağlı gayrimeşru milis güçleri son günlerde başta Trablus'ta olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin artırmıştır. Hafter'e bağlı unsurlar, sadece 9 Mayıs günü, Trablus'un merkezindeki yerleşim birimlerine yoğun topçu ateşinin yanısıra 100'ün üzerinde roket fırlatmıştır.
  • Trablus Büyükelçiliğimiz dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı’nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırılar savaş suçu teşkil etmektedir. Bu vesileyle, Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz.
  • Birleşmiş Milletler’in bu vahşet karşısında daha fazla hareketsiz kalması kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında ve bu salgın döneminde çocuk, kadın, yaşlı demeden kendi halkını katleden darbeci Hafter’in durdurulması uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.
  • Hafter’e askeri, mali ve siyasi destek veren ülkelerin, Libya halkının maruz kaldığı mezalimde ve ülkenin sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır.
  • Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının korunması için Libya'nın meşru hükümetini ve kurumlarını desteklemeye devam edecektir."

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