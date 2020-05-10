Dışişleri: Libya'daki çıkarlarımız hedef alınırsa Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğiz

Bakan Albayrak'tan 'Anneler Günü' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 'Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun' dedi.