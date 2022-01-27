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ANKARA

Dışişleri'nden 'Uluslararası Holokost Anma Günü' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'nca 'Uluslararası Holokost Anma Günü' nedeniyle yayımlanan mesajda, "Türkiye, antisemitizme, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, İslam karşıtlığına ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı sergilediği tavizsiz tutumunu sürdürmekte ve nefret temelli söylem ve suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası işbirliğine katkı sağlamaktadır" denildi.

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Haber Merkezi DHA
Dışişlerinden Uluslararası Holokost Anma Günü mesajı
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Bakanlık, Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu kararla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Kasım 2005'te kabul ettiği '27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü' nedeniyle açıklama yayımladı. Açıklamada, "Uluslararası Holokost Anma Günü vesileyle, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistematik bir şekilde katledilen, Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz. Tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş Yahudiler dahil milyonlarca insanın sığındığı huzurlu bir liman olan Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında da Nazi mezaliminden kaçan çok sayıda Museviye kucak açmıştır. Bu dönemde, çok sayıda Yahudi temerküz kamplarına gönderilmekten Türk Hükümetinin kararlılığı ve Türk diplomatlarının insanüstü çabaları sayesinde kurtulmuştur. Mağdurlara yardım eli uzatan diplomatlarımızın hatıralarını da bu vesileyle yad ediyoruz" denildi.

Holokost kurbanlarının, bu yıl artan koronavirüs vakaları nedeniyle çevrim içi düzenlenecek törenle anılacağı belirtilerek, "Türkiye, antisemitizme, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, İslam karşıtlığına ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı sergilediği tavizsiz tutumunu sürdürmekte ve nefret temelli söylem ve suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası işbirliğine katkı sağlamaktadır" denildi.

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