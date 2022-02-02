Diyanet-Sen: Yalan ve iftira haberlerle din görevlilerimize itibar suikastı yapılmak isteniyor

Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde yaşanan ve bazı gazete ve internet haberlerinde “İmamlardan Camide Çiğ Köfte Skandalı”şeklinde yer alan haberler üzerine bir açıklama yapan Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan olayın tamamen manipüle edilerek haberleştirildiğine dikkati çekerek “Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki din görevlilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesi ve Müftülük onayı ile gençlere yönelik faaliyetler çerçevesinde bu faaliyetler için ayarlanan bir mekanda gençlere çiğ köfte yapmışlardır. Çiğ köftenin yapıldığı mekan kesinlikle cami değildir ve din görevlilerimiz gençlere yönelik faaliyet çerçevesinde cami müştemelatında bu faaliyetlere ayrılan bir mekanda bu etkinliği düzenlemişlerdir. Durum böyleyken sanki cami içinde imamlar toplanıp çiğ köfte partisi yapıyormuş gibi tamamen uydurma ve manipülatif bir haberle din görevlilerimize itibar suikastı yapılmak istenmektedir. Cami görevlerinin dışında geçlerimize yönelik faaliyetler için de canla başla çalışan din görevlilerimize yapılan bu iftirayı şiddetle kınıyor, iftira ve yalan haber yapanları din görevlilerimizden özür dilemeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Son zamanlarda bazı basın yayın kuruluşlarında din görevlilerine yönelik yalan ve manipülatif haberlerin din görevlilerini son derece rahatsız ettiğini belirten Yaryıkan, “Din görevlilerimiz kendi asli görevlerinin dışında müftülüklerimizin görevlendirmesiyle pandemi sürecinde Vefa Destek gruplarında, filyasyon ekiplerinde görev yapmış adeta salgın sürecinin sağlıkçılardan sonra sessiz kahramanları olmuştur. Yine Diyanet İşleri Başkanlığımızın gençlere yönelik faaliyetleri çerçevesinde din görevlilerimizin büyük fedakarlıklarla yürüttükleri faaliyetlerin bu şekilde iftiralarla haberleştirilmesi din görevlilerimizi üzmekte ve motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Basın ahlak ilkelerine de uymayan bu tür haberlerin aslının araştırılmadan yapılmasının yanında özellikle din görevlilerini itibarsızlaştırmak için bilinçli bir şekilde yapılması daha da vahimdir. Bu haberlere karşı hukuki haklarımız çerçevesinde gerekeni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Kimse din görevlilerimizi sahipsiz sanmasın” açıklamasında bulundu.

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