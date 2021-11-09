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ANKARA

Diyanet'ten '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı. Mesajda "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında saygıyla anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yad ediyoruz." denildi.

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Haber Merkezi DHA
Diyanetten 10 Kasım Atatürkü Anma Günü mesajı
(Arşiv)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Paylaşılan anma mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında saygıyla anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle sürdürüldü:

"Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı ve medeniyet değerlerimizi her daim güçlendirerek geleceğe taşımak, şanlı tarihimize ve aziz milletimize vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bugün bizlere düşen, bu mukaddes vatanı ilim, irfan ve hikmetle yüceltmek; devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için var gücümüzle çalışmaktır"

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