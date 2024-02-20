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Diyanet'ten avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından "dini değerlere hakaret ettiği" gerekçesiyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

16:27 - 20/02/2024 Salı
AA
Feyza Altun
Feyza Altun

Başkanlığın hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Altun'un şeriata yönelik paylaşımıyla, ahlak ve edep sınırlarını aştığı, insan haklarına açıkça saldırdığı, toplumu bir arada tutan en temel dinamiklerden dini inançlara ve değerlere hakaret ettiği savunuldu.

Altun'un paylaşımlarının, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu öne sürülen dilekçede, paylaşımın tahkir edici, kaba, sert, incitici ve hakaret edici mahiyette olduğu, vatandaşların dini inançlarına, kutsallarına, değerlerine saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı.

Dilekçede, Altun hakkında, "dini ve kutsal değerlere hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama" suçlarından kamu davası açılması istendi.


Dini değerlere hakaret eden avukat Feyza Altun gözaltına alındı
Dini değerlere hakaret eden avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Dini değerlere hakaret eden Avukat Feyza Altun evindeki aramanın ardından gözaltına alındı. Altun sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesajı yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un, Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözatına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" dedi . Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

#Ankara
#Diyanet işleri Başkanlığı
#Feyza Altun
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