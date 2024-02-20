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Dine küfreden sapkın avukat Feyza Altun'a İslam düşmanı ırkçı Wilders'ten destek

Hollanda Başbakanı Türk ve İslam düşmanı ırkçı Geert Wilders, sosyal medyada dine küfrettiği paylaşımlarının ardından gözaltına alınan Avukat Feyza Altun ile ilgili "Feyza Altun bir kahramandır!" ifadelerini kullandı.

12:24 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 12:37 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Feyza Altun
Feyza Altun
X hesabından dine küfreden Avukat
Feyza Altun
'a Türk ve İslam düşmanı ırkçı
Geert Wilders
'ten destek geldi.

Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan erken genel yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan aşırı sağcı siyasetçi Wilders, sosyal medya hesabından dine küfreden Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında paylaşımda bulundu.



Wilders, tek cümlelik paylaşımında
"Feyza Altun bir kahramandır!"
ifadelerini kullandı.


Her fırsatta İslam'a saldırıyor


Türkiye ve İslam karşıtı söylemleri ile bilinen Wildert, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Bir hayvanın kesim anına ait görüntüyü paylaşarak
"Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın"
ifadelerini kullanmıştı.


Ne olmuştu?


Avukat Feyza Altun'un Farsça bir şiire verdiği tepki büyük tepkilere neden oldu. Altun'un dine küfrettiği
"Şeriate s......"
mesajı sonrası X'de
"#feyzaaltuntutuklansın"
etiketi trend topic oldu.

Küfürlü paylaşım sonrasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Feyza Altun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Altun daha sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Dini değerlere hakaret eden avukat Feyza Altun gözaltına alındı
Dini değerlere hakaret eden avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Dini değerlere hakaret eden Avukat Feyza Altun evindeki aramanın ardından gözaltına alındı. Altun sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesajı yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un, Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözatına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" dedi . Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


#Feyza Altun
#Geert Wilders
#Hollanda
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