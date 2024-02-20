Dine küfreden sapkın avukat Feyza Altun'a İslam düşmanı ırkçı Wilders'ten destek

CHP'ye yakınlığıyla bilinen avukat Feyza Altun dini değerlere yönelik çirkin ifadelerine bir yenisini daha ekledi. Daha öncede "Trans çocuklar vardır" diyerek pedofiliye olan merakını açık eden Altun sosyal medya hesabı üzerinden Kur'an'ın değerlerinin bütününü ifade eden 'şeriat'a alenen küfür etti. Hadsiz sözleri büyük infial uyandıran Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.