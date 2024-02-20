Dine küfreden sapkın avukat Feyza Altun'a İslam düşmanı ırkçı Wilders'ten destek

Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan erken genel yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan aşırı sağcı siyasetçi Wilders, sosyal medya hesabından dine küfreden Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında paylaşımda bulundu.
Her fırsatta İslam'a saldırıyor
Ne olmuştu?
Küfürlü paylaşım sonrasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Feyza Altun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Altun daha sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.