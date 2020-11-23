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Diyarbakır haber: İçinde bir milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı çalıp kayıplara karıştılar

Diyarbakır'da içinde bir milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı çalıp kayıplara karıştılar

Diyarbakır’da bayilerden tahsilat yapan bir kişi, içinde bir milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı aracında bırakıp tahsilata devam etti. Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişi, aracın camını kırıp çantayı alarak kayıplara karıştı.

Haber Merkezi İHA
Bir süre sonra şahıslardan biri aracın camını kırarak içinde 1 milyon 200 bin liranın bulunduğu çantayı alıp uzaklaştı.
Bir süre sonra şahıslardan biri aracın camını kırarak içinde 1 milyon 200 bin liranın bulunduğu çantayı alıp uzaklaştı.

Diyarbakır'daki olay, 17 Kasımda Bağlar ilçesi İskanevleri semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.B., bayilerden tahsilat yapmak için bölgeye geldi. Daha önce tahsilat yaptığı paralar ve içinde bir milyon 200 bin liralık çekin de bulunduğu çantayı aracın içinde bırakan Ü.B., çevredeki bayilerden tahsilata devam etti. Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişiden biri, park edilen aracın etrafında keşif yaptı.

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Yanından geçen hırsızı fark etmedi

Bir süre sonra şahıslardan biri aracın camını kırarak içinde 1 milyon 200 bin liranın bulunduğu çantayı alıp uzaklaştı. Tam bu sırada Ü.B., başka bir aracın arkadaşından dolanması nedeni ile hemen yanından geçen hırsızın elinde bulunduğu çantasını fark edemeyerek aracına ilerledi. Talihsiz adam, her şeyden habersiz aracına doğru ilerlerken hırsızlar da kayıplara karıştı.

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