Bismil 'E-5 fabrika: 1500 kişiye iş istihdam sağlayacak

Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Bismil, Çermik, Ergani ve Tekstil OSB’de 57 milyonluk bir projeyi gerçekleştirmek için eş zamanlı olarak çalışmalarının yürüttüklerini söyledi.

Temelini attıkları 16 bin 500 metrekarelik 5 fabrikanın toplam yatırım bedelinin 32 milyon 500 bin lira olduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Hedefimiz Diyarbakır’da doğan gençlerimize Diyarbakır’da iş imkânı oluşturmak. Diyarbakır’da doğan gençlerimiz iş aramak için kendi doğdukları şehri terk etmek zorunda kalmasınlar. Kendi ilçelerinde, kendi şehirlerinde iş bulsunlar, aş bulsunlar, mutlu olsunlar istiyoruz. Bütün gayretimiz bütün çabamız bu.”

Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar ve milletvekillerine teşekkür eden Karaloğlu, çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

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Bismil’in bölgenin en önemli tarımsal üretim merkezi ve verimli topraklara sahip olduğunu ifade eden Karaloğlu, temelini atacakları fabrikaların dışında ilçede OSB kurmak için de çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Kurulacak OSB ile Bismil’deki tarımsal ürünlerin, sanayiye ve üretime dönüşmesini hedeflediklerini dile getiren Karaloğlu, şunları aktardı:

“Devletin üzerine düşen altyapı yatırımları, organize sanayi bölgelerini oluşturmak. Sanayicimize düşen ise gelip düzenli alanda tarım alanlarını israf etmeden, düzenli alanda fabrikasını yapacak, üretimini yapacak, iş ve aş sağlayacak. Biz buranın ihalesini, çalışmalarını Diyarbakır Valiliği YİKOB Başkanlığı üzerinden yapıyoruz. İşin sahibi YİKOB. İhaleye orası yaptı. Orası takip ediyor. İnşallah biz güz döneminde fabrikalarımızı, sanayicilerimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Rabbim inşallah o günü de bize göstersin.”

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“Dicle’nin kuzularını birileri istismar etmesin diye çaba sarf ediyoruz”

Diyarbakırlı gençler için her alanda çalışma yaptıklarını ifade eden Karaloğlu, geçen yıl 17 belediye, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzaladıkları protokolü hatırlattı.

Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Protokol çerçevesinde Diyarbakır’ın her ilçesinde gençlikle, sporla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. İnşallah yılsonuna kadar birçoğunu bitirmiş olacağız. Diyarbakır’daki gençlerimiz zamanlarını kaliteli geçirecek mekânları olsun ki onları gelip birileri istismar etmesin. Diyarbakır’ın kuzularını, Dicle’nin kuzularını birileri istismar etmesin, onları yanlış yönlendirmesin diye çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz.”

Daha sonra söz alan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince :

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“Bismil ilçemiz 120 bin nüfusu ile Bereketli Hilal’in tam ortasında bulunan insanlık tarihine ışık tutan 12 bin 400 yıllık Körtik Tepe ile hem karayolları hem demiryolları hem de verimli toprakları ile Diyarbakır’ımızın en önemli ilçelerinden bir tanesidir. Bugün temelini atacağımız fabrikalar, tarımın yanında ilçemizdeki genç istihdamın işe yerleştirilmesi, iş imkanlarının sağlanması, maddi imkanların sağlanması, ilçemize ekonomik anlamda katkı sağlaması anlamında çok önemli bir yatırım. Dedi.

Temel atma töreninin ardından Karaloğlu ve beraberindekiler, İstasyon caddesinde esnafı ziyaret etti.

Programa, Ak Parti Diyarbakır milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, , kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.