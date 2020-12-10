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Gündem Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 465inci gününde devam ediyor Oğlum 9 yaşında kaçırıldı
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 465'inci gününde devam ediyor: Oğlum 9 yaşında kaçırıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor. Nöbet tutan annelerden Fadime Aksu, "7 senedir oğlumun sesini duymadım artık dayanamıyorum" derken Rukeyda Adıyaman, "Çocuğum daha küçüktü. Ayakkabısını ben giydiriyordum, çantasını ben taşıyordum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Anne Rukeyda Adıyaman, Kürtçe yaptığı konuşmada, çocuğunun terör örgütünün elinde kalmasını istemediğini belirtti.
Anne Rukeyda Adıyaman, Kürtçe yaptığı konuşmada, çocuğunun terör örgütünün elinde kalmasını istemediğini belirtti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 465'inci gününde devam ediyor.

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

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Oğlundan bugüne kadar haber alamadığını dile getiren Aksu,

Evladına seslenen Aksu, 21 çocuğun ailelerine kavuştuğunu hatırlatarak, kendisinin de güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi. Aksu, "Oğlum polisimize ve askerimize güvenin. 7 senedir oğlumun sesini duymadım artık dayanamıyorum" dedi.

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9 yaşında kaçırıldı

Hakkari'den 4 yıl önce 9 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eyleme dahil olan anne Rukeyda Adıyaman, Kürtçe yaptığı konuşmada, çocuğunun terör örgütünün elinde kalmasını istemediğini belirtti.

Oğlum gelse de kalkmam: HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor
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Oğlum gelse de kalkmam: HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor

Evladının daha 9 yaşında olduğunu kaydeden Adıyaman, "Çocuğum daha küçüktü. Ayakkabısını ben giydiriyordum, çantasını ben taşıyordum. Ben yandım, dayanamıyorum. İnsanlık bu mu? HDP çocuğumu götürdü PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP'den istiyorum." şeklinde konuştu.

HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor: 154 aile 426 gündür nöbette
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
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7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında önündeki oturma eylemine katılan Esmer Koç, kızını kaçırıp PKK'ya teslim edenlerin yakalanıp cezaevine girdiğini belirterek, kızına kaçıp teslim olması için çağrıda bulundu. 7 yıldır kızını bulmak için aramadığı yer kalmadığını ifade eden Koç, şunları söyledi:
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2013'te kızım PKK yandaşı 4 kişi tarafından kaçırıldı. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Kızımı bulamadım. Bir haber de alamadım. Öldü mü kaldı mı? Onu da bilmiyorum. Kızımı kaçıranlar akrabalarımızdı. Emniyete gidip davacı olduk. Allah devletimizden razı olsun, onları yakalayıp cezaevine koydu. Kızıma sesleniyorum; her yerde askerimiz, polisimiz, devletimiz var. Gel teslim ol. Onlar seni bana getirir. Ceza da vermeyecekler sana kızım. Orası senin yerin değil. Seni orada ölüme mahkum etmişler. Kaç onların elinden. Seni her yerde aradım. Ne seni bana gösterdiler ne de yerini söylediler. 7 yıldır perişanım, huzur kalmadı bizde.
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HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor: 154 aile 426 gündür nöbette
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 426'ncı günde de sürüyor.


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