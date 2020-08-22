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Gündem HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355inci gününde Gelsin, adalete teslim olsun
DİYARBAKIR

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 355’inci gününde devam ediyor. Oğlundan 5 yıldır haber alamadıklarını söyleyen Aydın Dağtekin, "Ben 355 gündür evladım için nöbetteyim. Ben sadece oğlumu istiyorum. Annesi şu an Van Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda. Sedat gelsin annesine kavuşsun. Kardeşi asker. Gelsin, adalete teslim olsun" dedi.

Haber Merkezi İHA
Aydın Dağtekin
Aydın Dağtekin

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 355’inci günde de sürüyor.

Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne HDP’ye isyan etti: Bizim hakkımızı kimse aramasın
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Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne HDP’ye isyan etti: Bizim hakkımızı kimse aramasın

Siirt’ten Diyarbakır’a gelerek eyleme katılan baba Aydın Dağtekin, evlat nöbetini, 2015 yılında HDP’li belediyede staj yaparken dağa kaçırılan üniversite öğrencisi oğlu Sedat Dağtekin için sürdürüyor.

HDP il binası önündeki oturma eylemi, 355’inci günde de sürüyor.

Oğlum gelse de kalkmam: HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor
GÜNDEM
Oğlum gelse de kalkmam: HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor

“Oğlumdan 5 yıldır haber alamıyorum”

Oğlundan 5 yıldır haber alamadıklarını söyleyen Dağtekin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ben 355 gündür evladım için nöbetteyim. Ben sadece oğlumu istiyorum. Annesi şu an Van Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda. Sedat gelsin annesine kavuşsun. Kardeşi asker. Gelsin, adalete teslim olsun. Onun yeri orası değil. Yeri, annesinin ve babasının yanı. Benim isteğim oğlum gelsin, devlete sığınsın."

HDP il binası önündeki oturma eylemi, 355’inci günde de sürüyor.

HDP il binası önündeki oturma eylemi, 355’inci günde de sürüyor.

Evlatlar PKK’nın pençesinden kurtuldukça, ailelerin evlat nöbetine katılımlar devam ediyor
OYNAT 00:50
Evlatlar PKK’nın pençesinden kurtuldukça, ailelerin evlat nöbetine katılımlar devam ediyor
Çocukların terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. Muş'tan gelen baba Abdulsamet Doğan, oğlu Ferdi Doğan'ın İstanbul'da tekstilde çalışırken 16 yaşında 5 yıl önce kaybolduğunu ileri sürerek oturma eylemine katıldığını söyledi. Baba Doğan, “Hala da izini bulamıyoruz, çok aradık bulamadık. 2015 yılında 16 yaşındayken kayboldu, 5 yıl etti. Çocuğumu aramaya geldim, istiyorum ki devlete gelip sığınsın. Onun için buraya geldim. Annesiyle hep bekliyoruz, üzülüyoruz. Çocuğumun dönmesini istiyorum, kimse çocuğunu ateşe atmak istemez. Bende istemiyorum. Televizyonda izledim, onun için buraya geldim. Kendi imkanımla buraya geldim, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan geldim. HDP'den çocuğumu istiyorum” dedi.


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