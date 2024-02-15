Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sağanak hayatı felç etti: Çay taştı köprü yıkıldı

Köy sakinleri, menfezlerin üzerine el arabaları ile kum ve mucur taşıdı. Cep telefonu kamerası ile o anları görüntüleyen Ali Kaçar, yağmurdan dolayı derenin taştığını belirterek, "Bugün öğrencilerimiz okula gitmedi. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Lütfen bize yardım edin, çocuklarımız okula gitmek istiyor. İki servimiz var ama ikisi de çalışmıyor. İki köprümüz olsa bu yol böyle olmayacaktı. Yardım istiyoruz. Böyle olursa çocuklarımız 1 ay okula gitmeyecek. Bize sadece köprü lazım" dedi.