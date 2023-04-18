Diyarbakır Zabıtası denetimlerini sıklaştırdı

Zabıta Daire Başkanlığı, fırın, unlu mamul ve tatlı satışı yapan iş yerlerini denetleyerek ekmeklerin üretim, genel temizlik koşulları, gramaj standartlara uygunluğu ve fiyat tarifelerini kontrol etti. Ekipler, marketleri fiyat etiketi, tarifesi, fahiş fiyat, son kullanma tarihi geçen ürünler, temizlik, hijyen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını denetledi.

TUTANAKLAR TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE GİTTİ

Denetimlerde tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli yasal işlemler uygulandı. Fiyat etiketi, tarifesi, fahiş fiyatlara yönelik düzenlenen tutanaklar, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Son kullanma tarihi geçen ürünlere el konularak zabıta ekiplerince imhası gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri ayrıca insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.Dilencilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereği ‘İdari Yaptırım Karar Tutanağı’ düzenlenerek bulundukları bölgelerden uzaklaştırıldı.

ET REYONLARINA DENETİM

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki kasaplar ile marketlerin et reyonlarında denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kasaplar ile marketlerin et reyonlarında fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra etlerin son kullanma tarihleri, yetkili kesimhane mührünün olup olmadığı, etlerin muhafaza şartları ile renk ve koku konusunda et ürünlerinin kontrolü yapıldı.

Tatlı üreticileri kontrol altında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde tatlı imalathanelerinde denetim yaptı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı imalatı yapan işyerlerini denetledi. Ekipler, tatlıların üretim aşaması, çalışanların maske, kılık kıyafeti, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Büyükşehir, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için Ramazan Ayı ve Bayramı boyunca denetimleri sürdürecek.







