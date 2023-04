Diyarbakır Zabıtası denetimlerini sıklaştırdı

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki kasaplar ile marketlerin et reyonlarında denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kasaplar ile marketlerin et reyonlarında fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra etlerin son kullanma tarihleri, yetkili kesimhane mührünün olup olmadığı, etlerin muhafaza şartları ile renk ve koku konusunda et ürünlerinin kontrolü yapıldı.