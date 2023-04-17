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'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 34 şüpheliden 32'si tutuklandı

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 215 şüpheliden, işlemleri tamamlanan 111’i daha adliyeye sevk edildi. Operasyon çerçevesinde dün adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 32’si tutuklandı.

10:31 . 17/04/2023 Pazartesi
DHA
'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 111 şüpheli daha adliyede

'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 111 şüpheli daha adliyede

Diyarbakır merkezli, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 14 Nisan'da 50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. 2 bin 135 güvenlik görevlisinin katıldığı, 20 eğitimli köpeğin kullanıldığı eş zamanlı baskınlarda; haklarında gözaltı kararı verilen 236 şüpheliden 215’i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram metamfetamin, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök kenevir, 27 sentetik hap, 13 tabanca, 3 av tüfeği, 350 fişek, 4 hassas terazi, 1 terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve 1 uyuşturucu presleme makinesi ele geçirildi.


Dün adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 32'si tutuklandı, 1’i adli kontrolle, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kentte 2 ayrı gözaltı merkezinde işlemleri tamamlanan 111 şüpheli, sabah saatlerinde 10 otobüsle güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 70 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Kökünü Kurutma Operasyonu" jandarma kamerasında
"Kökünü Kurutma Operasyonu" jandarma kamerasında

Burdur'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" jandarma kamerasıyla görüntülendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kentte düzenlenen operasyonun jandarma tarafından havadan ve karadan çekilen görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde, çok sayıda jandarma aracı ile ekiplerin belirlenen adreslerde dedektör köpekle yaptığı arama ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler yer aldı. Paylaşımda, 84 şüpheliye yönelik eş zamanlı "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendiği belirtilerek, "2 av tüfeği, 2 tabanca, 991 gram esrar, 284 gram metamfetamin, 369 gram eroin, 293 uyuşturucu hap ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilmiştir." bilgisi aktarıldı.


#Diyarbakır
#Elazığ
#Mardin
#Ağrı
#İstanbul
#Çankırı
1 saat önce
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