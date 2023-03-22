Adana'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı

Milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Yaşadığımız büyük afetin zorluklarını Ramazan'da Allah'tan daha kolaylaştırmasını niyaz ediyoruz. Depremin 45. gününde Adana'da 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. 6 ay önce yine Adana'daydık. 4 Ekim'de yine bir Kökünü Kurutma Operasyonu yapmıştık. Başarılı operasyonda evlatlarımız Adana'da uyuşturucu satan, koordine eden, ticaretini yapan çeteleri çökertmişlerdi. 6 aydır yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. Bu sabah saat 05.00'te kahramanlarımızı yine yola çıkardık.