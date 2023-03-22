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Adana'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana'da düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 212 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

08:02 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da gerçekleştirilen 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı.


Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

Milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Yaşadığımız büyük afetin zorluklarını Ramazan'da Allah'tan daha kolaylaştırmasını niyaz ediyoruz. Depremin 45. gününde Adana'da 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. 6 ay önce yine Adana'daydık. 4 Ekim'de yine bir Kökünü Kurutma Operasyonu yapmıştık. Başarılı operasyonda evlatlarımız Adana'da uyuşturucu satan, koordine eden, ticaretini yapan çeteleri çökertmişlerdi. 6 aydır yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. Bu sabah saat 05.00'te kahramanlarımızı yine yola çıkardık.


Toplam 224 şüpheli hedefleri vardı, 212'sini gözaltına aldılar. Operasyonu başarıyla tamamladılar ve yakalanan şüphelileri adalete teslim ettiler.

#Kökünü Kurutma Operasyonu
#Adana
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
32 dakika önce
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