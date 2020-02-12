Gündem Diyarbakıra 4 yıl sonra kar yağdı
DİYARBAKIR

Diyarbakır’a 4 yıl sonra kar yağdı

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürürken, 4 yılın ardından yağan kar vatandaşları sevindirdi.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır'da dört yıl aradan sonra gelen kar yağışı şehrin pek çok yerini beyaza bürüdü.
Diyarbakır'da dört yıl aradan sonra gelen kar yağışı şehrin pek çok yerini beyaza bürüdü.

Diyarbakır’da 4 yıl aradan sonra etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının gece boyunca devam etmesi beklenirken, kar bazı yerlerde trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar ise, 4 yıl aradan sonra yağan karın keyfini çıkardı.

İHA
  • Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise bölgede havanın kar yağışlı, yer yer karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edildiği, kuzey ve doğu kesimleri ile yükseklerinde kar yağışından dolayı çığ tehlikesi bulunduğu şeklinde uyarı yaptı.

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