Diyarbakır'da 10 sığınak imha edildi, 378 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice İlçesinin güneyindeki kırsalda 14 Mart Cumartesi günü terör örgütüne yönelik başlatılan "KAPAN-6 Şehit Jandarma Er İbrahim Budak Operasyonu" tamamlandı.
Operasyonda teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan, biri tabanı tahta ile döşenmiş 30 metrekare genişliğinde, 10 sığınak tespit edildi.
- Kırsalda toprağa gömülü bidon içerisinde 40 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 2 pil bloğu ile ateşleme anahtarı, el bombası, roketatar mühimmatı, roketatar mühimmatı sevk fişeği, 7 mühimmat, 3 şarjör, dürbün, pusula, 18 tüp, akü ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Narko-terörizmle mücadele kapsamında, narkotik tespit köpeklerinin de kullanılarak çalılar ve kayalıklar arasında yapılan aramada ise çuval ve bidon içerisinde 378 kilogram esrar bulundu.
Sığınaklar ile malzemelerin bazıları imha edildi.