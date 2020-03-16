Dünya Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği vurgulandı.


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