Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/F1CnyuFDc0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2020



