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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da alkollü araç kullanan ve bir çocuğun ölümüne yol açan kaymakam tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde alkollü şekilde araç kullanan Batman’ın Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, bir çocuğun ölümüne neden oldu. Kaymakam Sinanoğlu, 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
Diyarbakırda alkollü araç kullanan ve bir çocuğun ölümüne yol açan kaymakam tutuklandı
​Diyarbakır'da alkollü araç kullanan ve bir çocuğun ölümüne yol açan kaymakam tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Gercüş Kaymakam Server Sinanoğlu, dün saat 15.00 sıralarında kendisine tahsis edilen kaymakamlığa ait 72 EP 436 resmi plakalı makam aracıyla tek başına Diyarbakır'a gitmek için yola çıktı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Akpınar Mahallesi’ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman karayolunun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında Kaymakam Sinanoğlu, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Ç. isimli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aşırı hız sonucu kontrolden çıkan araç bu kez de kırmızı ışıkta duran 07 ESU 79 plakalı araca çarparak durabildi.

Yaralılardan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kazada Muhammet Ç. ile kırmızı ışıkta duran aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar iki yaralıyı da Bismil Devlet Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Muhammet Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • Hayatını kaybeden Muhammet Ç.'nin Diyarbakır'da ailesiyle birlikte yaşadığı, Bayram tatili nedeniyle dedesini ziyaret etmek için Bismil'e gittiği öğrenildi.

Kaymakam alkollü çıktı

Otopsi işlemleri tamamlanan küçük Muhammet'in cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Kaymakam Sinanoğlu, polislerce doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü.

  • Burada yapılan muayene ve alınan kan örneklerinde Kaymakamın alkollü olduğu ortaya çıkınca hakkında gözaltı kararı verildi.

Geceyi emniyette geçiren kaymakam Server Sinanoğlu bugün Bismil Adliyesine sevk edildi.Nöbetçi savcılıkça sorgusu yapılan Kaymakam daha sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

10 yıl hapis istemiyle tutuklandı

Burada ifadesi alınan kaymakam, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak, alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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