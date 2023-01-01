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Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonu: 645 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş' operasyonu başlatıldı.

10:37 . 22/01/2023 Pazar
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde büyük çaplı 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice - Arıklı) Şehit J.Uzm.Çvş. Ramazan Bahşiş' operasyonu başlatıldı" denildi.


Açıklamada şunlar kaydedildi: "Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 4 Tabur 645 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır-Lice İlçesi Arıklı Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 1 adet sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde; 1 adet 81 mm. havan mühimmatı, 144 kg. toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi."

#İçişleri Bakanlığı
#Diyarbakır
#Eren Abluka Sonbahar-Kış-24
1 saat önce
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Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonu: 645 personel katılıyor
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