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Diyarbakır'da Genel Sekreter Çiftçi milli sporcularla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, İspanya’nın Sevilla kentinde Türkiye’yi temsil edecek sporcularla bir araya geldi.

14:01 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Diyarbakır'da Genel Sekreter Çiftçi milli sporcularla buluştu

Diyarbakır'da Genel Sekreter Çiftçi milli sporcularla buluştu

Genel Sekreter Çiftçi, Türkiye Atletizm Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlık çalışmaları kapsamında 01-31 Ocak 2023 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi’nde başlattığı Milli Takım Kampı’na katılan sporcuları ağırladı.

On Gözlü Köprü’de Büyükşehir Belediyesi’ne ait Diyar-ı Lezzet sosyal tesisinde sporcularla buluşan Çiftçi, sporcularla sohbet etti, başarılar diledi.

22 üst düzey derecelere sahip sporcunun yer aldığı kampta Diyarbakırlı milli sporcular Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Leyla Işık da bulunuyor.

#Diyarbakır
#Milli spor
#Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi
1 saat önce
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Diyarbakır'da Genel Sekreter Çiftçi milli sporcularla buluştu
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