Diyarbakır’da koronavirüsten 54 kişi hayatını kaybetti: 205 vaka ile mücadele sürüyor Diyarbakır Valisi Minür Karaloğlu, il pandemi kurulu toplantısı sonrası kentte koronavirüs vaka sayısı ve alınacak tedbirleri açıkladı. 54 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini açıklayan Karaloğlu, “Diyarbakır’da toplam 205 vaka var, bunlardan 20 hasta yoğun bakımda ve 6 hasta solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor” dedi.

Haber Merkezi 20 Haziran 2020, 16:19 Son Güncelleme: 20 Haziran 2020, 16:33 İHA