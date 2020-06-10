Diyarbakır'da koronavirüs endişesi: Hastaneler dolarsa 'ikinci dalga' kabul edilecek

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayıları aşağı yönde seyrederken, Diyarbakır'da son bir haftadır artışlar yaşandı.

Filyasyon süreci ile vakaların takibi yapılırken, salgının özellikle düzenlenen toplu etkinliklerin ardından arttığı tespit edildi.

1.5 milyon nüfuslu şehirde özellikle toplu yemekler, mevlit, asker uğurlamaları ve düzenlenen şenliklerde salgın tedbirlerine uyulmadığı görüldü.

HASTANELER YETERLİ KAPASİTEDE

Bu durum "Diyarbakır'da ikinci bir dalga kapıda mı? İkinci dalgada eşik ne olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Yeni Şafak'a bilgi veren Sağlık Bakanlığı kaynakları, şehirdeki tüm hastanelerin şu anda hizmet verebilecek kapasitede olduğunun altını çiziyor.

Hastanelerin yoğun bakımlarında doluluk oranlarının ciddi şekilde artması ve hizmet verilememesi halinde bu durum 'ikinci dalga' olarak kabul edilecek.

Vakaların kontrol edilemez bir noktaya gelmesinde ise Diyarbakır'da 'sokağa çıkma kısıtlaması ve şehre giriş-çıkış yasağı' gibi tedbirlerin yeniden hayata geçirilebilir.

BAZI MAHALLELER KARANTİNADA

Salgının yayılması ile birlikte kentte bazı mahalleler karantinaya alındı. Merkez Bağlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5 Nisan Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallelerinde bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından 3 sokağın karantinaya alınmasına karar verdi. İlçedeki 3 sokak, polis ve zabıta ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı. Filyasyon ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilere de test yaptı.

Bazı ilçelerde maske takma zorunlulu getirildi.

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FİLYASYON EKİPLERİNE YOĞUN MESAİ!

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine İstanbul’dan askere gitmek için babasının evine giden gencin testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, genci ziyarete gelen 70 kişiye ulaşarak test yaparken, mahalledeki bazı noktalar tedbir amaçlı karantinaya alındı.

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ikamet eden bir kişi, vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu. Gencin yapılan testlerinde korona virüs taşıdığı tespit edilince yaşadığı mahalle karantinaya alındı.