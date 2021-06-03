Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda üretim için hummalı çalışma sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, petrol keşfedilen 3 kuyudan biri olan Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Yenişehir-1 kuyusunun bulunduğu sahada, günlük 3 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfedildiğini ve Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında, günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını" açıklamasının ardından söz konusu kuyuların bulunduğu sahalarda üretim hareketliliği yaşanıyor.

Diyarbakır Bingöl kara yolunun 50. kilometresinde, günlük 3 bin varil petrol üretilen Yenişehir-1 kuyusundan çıkarılan petrol tankerlere aktarılıyor.

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Vali Münir Karaloğlu, petrol üretimi yapılan sahada incelemelerde bulundu, Kocaköy Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ve diğer yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da tüm sahalarda hem TPAO'nun hem de özel sektörün petrol üretimi ve arama faaliyeti olduğunu belirtti.

Yenişehir-1 kuyusunun 1870 metre derinlikte olduğunu dile getiren Karaloğlu, "2017'de TPAO'nun Diyarbakır'daki günlük üretimi 6 bin 500 varil iken şu anda bu kuyuyla 14 bin 700 varile çıkmış durumda. Özel sektör ile baktığımızda Diyarbakır'da günlük petrol üretimi 22 bin 800 varil seviyesinde. Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1,5 milyon dolarlık petrol üretimi var." dedi.

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TPAO'nun Diyarbakır sınırları içerisinde 7 aktif sondaj kulesi ile arama faaliyetine devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Temenni ediyoruz ki önümüzdeki günlerde yapılan aramalarda da yine Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna yeni müjdeler verelim." diye konuştu.

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Diyarbakır'da önemli çalışmaların bulunduğunu dile getiren Karaloğlu, bu çalışmalar sonuçlandığında herkesin yüzünü güldürecek müjdeler vermeyi temenni ettiklerini bildirdi.

Karaloğlu, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem yer üstü hem de yer altı kaynakları ve zenginliklerini milletin hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Diyarbakır'ın önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla Türkiye'nin en önemli petrol üretim merkezlerinden biri olacağını kaydetti.

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FOTOĞRAF 11 TPAO Batman Bölge Müdürlüğünce Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bismil ilçesine bağlı Akbaş köyünde yeni keşfedilen petrol kuyusu nedeniyle köy sakinleri içinde iş umudu yeşerdi. Buğday, mercimek ve arpa ektikleri 22 dönümlük arazide petrol bulunduğunu aktaran muhtar Oğurgül, arsanın 4 kardeşe ait olduğunu söyledi. Akbaş köyü Muhtarı Hafit Oğurgül, Diyarbakır, Bismil'e bağlı Akbaş köyünde bizim kendi ektiğimiz arazide petrol çıktı. Petrolünde çıktığını Bakanlıklardan duyduk. Her yıl ektiğimiz arazimizde petrol fışkırdığını söyleniyor. Arazimi zinde daha ücretini de alamadık. Tapumuzun yarısı mahkemeliktir onunda çözümlemesini bekliyoruz. Yetkililerden işçi alınmasını umut ediyoruz. Bide köyümüzün yolu ve alt yapısını iyileştirilmesini talep ediyoruz dedi. Arazi sahibi Ahmet Oğurgül ise, petrolün çıkmasına sevindiklerini kaydederek, Petrolün çıkmasıyla köyümüz değer kazanacak. Biz burada sevinçliyiz köy olarak özelikle arazi sahibi olarak çok sevinçliyiz diye konuştu. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından kara alanlarında sürdürülen çalışmaların da sonuçlarını almaya başladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık ifadelerini kullandı. Mercimek ektikleri tarlalarında petrol fışkırdı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünce Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulundu. Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Akbaş köyünde çıkan petrol köy sakinlerinde sevince neden oldu. Köy muhtarı Hafif Oğurgül, keşfedilen petrolün köylerine büyük fayda sağlamasını beklediklerini aktararak arazileri için kamulaştırma ücreti talebinde bulundu.

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