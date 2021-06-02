Gündem Karadenizdeki gaz Türkiyenin yıllık ihtiyacının yüzde 30unu karşılayacak
ZONGULDAK

Karadeniz'deki gaz Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (ZBEÜ) 12- 13 Şubat 2021 tarihinde düzenlediği Filyos Çalıştayı, kitap haline getirildi. 80 katılımcının bilimsel ve akademik görüşleriyle katkı verdiği çalıştayın sonuç bildirgesinde, Karadeniz'de çıkartılacak doğal gaz ile ilgili olarak, "Henüz keşfedilen gaz miktarı bile ülkemizin son 33 yılda tükettiği doğal gazın yarısına denk gelmektedir. Bu bağlamda bölgede keşfedilen doğal gaz kuyuları üretime geçtiğinde ülkemizin yıllık doğal gaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılama kapasitesine sahip olabilecektir" denildi.

Haber Merkezi DHA
Karadenizdeki gaz Türkiyenin yıllık ihtiyacının yüzde 30unu karşılayacak
​Filyos Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinde ise, Türkiye'nin son 33 yılda 800 milyar metreküp doğal gaz ithal ettiğine dikkat çekildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (ZBEÜ), şubat ayında Filyos Vadisi Projesi’ne akademik, teknolojik ve bilimsel alt yapı desteği sağlanması ve üniversite iş birliği amacıyla Filyos Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkileri katıldı. İki gün süren çalıştayda, toplam 80 katılımcı, bilimsel ve akademik çalışmalarıyla Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Limanı ve TPAO'nun çalışmalarıyla ilgili bilgiler sundu.

Çalıştay, 'Yatırım, üretim, istihdam' adıyla kitap haline getirildi. 325 sayfalık kitapta, çalıştayın sonuç bildirgesi, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak yayınlandı. Kitabın tanıtım toplantısı, ZBEÜ toplantı salonunda Vali Mustafa Tutulmaz, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (ZBEÜ), şubat ayında Filyos Vadisi Projesi’ne akademik, teknolojik ve bilimsel alt yapı desteği sağlanması ve üniversite iş birliği amacıyla Filyos Çalıştayı düzenledi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (ZBEÜ), şubat ayında Filyos Vadisi Projesi’ne akademik, teknolojik ve bilimsel alt yapı desteği sağlanması ve üniversite iş birliği amacıyla Filyos Çalıştayı düzenledi.

Vali Tutulmaz, Filyos'un gelecek yüzyılın projelerinden biri olacağını belirterek, "O bölge önemli bölgelerden biri olacak. Bölgede bir imar kirliliğine sebep olmaması için, ileride çarpık yapılaşma olmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bölgenin tamamında bir imar çalışmasına başladılar. Liman ana bölümü bitti. Arkasından şu anda TPAO çalışmalarına başladı. O bölgede yatırımcılarımız hızlı bir şekilde orayla ilgilenmeye başladılar. Burası hem ilimiz hem ülkemizin kalkınması adına önemli bir proje. Bununla ilgili çalıştayı kitabını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bakan Dönmez paylaştı: Petrol keşfinden ilk görüntüler
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Bakan Dönmez paylaştı: Petrol keşfinden ilk görüntüler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti.


"DOĞAL GAZ İHİTİYACININ YÜZDE 30'UNU KARŞILAYACAK"

Filyos Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinde ise, Türkiye'nin son 33 yılda 800 milyar metreküp doğal gaz ithal ettiğine dikkat çekildi. Filyos'un özellikle Karadeniz açıklarında bulunan doğal gazın karaya çıkartılacak alan olmasıyla önemini daha da arttırdığı anlatılan bildirgede, şöyle denildi:
  • "Henüz keşfedilen gaz miktarı bile ülkemizin son 33 yılda tükettiği doğal gazın yarısına denk gelmektedir. Bu bağlamda bölgede keşfedilen doğal gaz kuyuları üretime geçtiğinde ülkemizin yıllık doğal gaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılama kapasitesine sahip olabilecektir. Ülkemizin enerji talebi hızla aratan bir ülke olduğu dikkate alındığında, doğal gaz keşfinin önemi daha da artmaktadır. Doğal gaz keşfinin hem ülkemizin enerji arz güvenliği hem de makroekonomik hedeflerini destekleyecek etkili bir adım olacağı anlaşılmaktadır. Bölgede doğal gazın karaya çıkarılması ve işlenmesi yanında kurulması muhtemel yan sektörlerin katma değeri yüksek yüzlerce kimyasal ve petrokimya ürünü ticarileştirme potansiyeli Filyos Vadi Projesini ayrıca önemli kılmaktadır. Proje tam olarak hayata geçtiğinde 10 bin kişinin üzerinde bir istihdam ön görülmektedir. Oluşması muhtemel nüfusun ihtiyaçları için eğitim, sağlık, sosyal donatı alanları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar konusunda şimdiden bir hazırlık yapılması gerekmektedir. Endüstri bölgesi mevcut alanın genişletilmesi yönünde alanların revize edilmesi, yeni üretim tesislerinin ve daha çok istihdamın bölgeye kazandırılmasının önünü açacaktır."

150 yıllık proje gerçek oluyor: Filyos Limanı doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
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Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde yük gemilerinin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için geliştirilen 150 yıllık proje gerçeğe dönüştü. 2014 yılında yatırım programına alınan bölgede 2016 yılında çalışmalara başlanıldı.
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Sanayicilerin fabrikalar kurarak 10 bin kişilik istihdam hedeflenen Filyos’ta, limanın da tamamlanmasının ardından yıllık 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor. Bölgenin alt ve üstyapı ile idaresinden sorumlu yönetici olarak atandığı Filyos Endüstri Bölgesi’nde hummalı çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran 2021 günü Zonguldak’a gelerek 1.5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii’nin ibadete açılış programına katılacak. Erdoğan, geçen günlerde Filyos Limanı’ndan demir alan ve açılan kuyularda sondaj faaliyetlerini sürdüren Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantı kuracak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklaması bekleniyor.
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Öte yandan Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri’ne lojistik üs olan Filyos Limanı’nda da çalışmalarda sona gelindi. 3 bin metre rıhtım boyu, 2 bin 450 metre mendirek ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için de büyük önem taşıyor. Doğalgaz arama ve tarama çalışmalarının adeta merkezi haline gelen Filyos Limanı, doğu-batı ve kuzey-güney aksında da Türkiye’nin dünyaya açılan üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyor.
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da (TPAO) Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için bölgedeki rafineri kurma çalışmaları ise sürüyor. Limanın bir bölümü TPAO’ya ayrılırken, doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması konusundaki çalışmaların kapsamı da genişletiliyor. Öte yandan karaya çıkartılması planlanan doğalgaz, bölgedeki çalışmalarının sürdüğü rafineriye ulaştırılacak. Gazın; buradan da dağıtılması bekleniyor.
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Filyos Liman altyapısı yüzde 99.5’e ulaştı <br> <br> Geçen Şubat ayında Filyos Limanı’na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Liman altyapısının yüzde 99.5’e ulaştığını açıkladı. Karaismailoğlu, Proje genelinde altyapı gerçekleşme oranı yüzde 99.5’e ulaşan limanımız, 14 metre derinliğindeki rıhtım ile 70 bin detveyt tonluk Genel Kargo gemileri ile 8 bin TEU’luk Konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtım ile 180 bin detveyt tonluk Kuru Yük gemileri ile 14 bin TEU’luk Konteyner gemilerine hizmet verecektir. Aynı anda, farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir ifadelerine yer verdi.
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405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası’nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor. Fatih Sondaj Gemisi’nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası’ndaki 10 kuyunun tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile birlikte ikmal edilecek.
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Türkali-1 ve Türkali-2 kuyuları kuyu testleri için hazırlandı Fatih Sondaj Gemisi’nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası’nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile beraber ikmal edilecek.
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Geçen 6 Nisan günü Filyos Limanı’ndan demir alan Fatih Sondaj Gemisi de Kuzey Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni arama kuyusuna giderek Amasra-1 kuyusunda yeni keşifler için başladığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
150 yıllık proje gerçek oluyor: Filyos Limanı doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nda sona gelindi. Lojistik üs olan Filyos Limanı, Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran günü Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklayacak.
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