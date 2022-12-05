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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yüksek gerilim hattında feci ölüm

Diyarbakır'da 12 metrelik yüksek gerilim hattına eldiven, keski ve tornavida ile çıkan Bekir A. (25), elektrik çarpması sonucu direğe asılı kalmış halde ölü bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda yüksek gerilim hattında feci ölüm
Diyarbakır'da yüksek gerilim hattına çıkan kişi, asılı kalmış halde ölü bulundu

Olay akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Bekir A. (25) bilinmeyen nedenle 12 metrelik yüksek gerilim hattına çıktı. Akıma kapılan Bekir A., elektrik direği üzerinde asılı kaldı. Çevredekilerin direk üzerinde hareketsiz, sarkmış halde bir kişi görmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin olayı elektrik şirketine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler elektriği kesti. Ekipler, vinç ile direğe çıkıp Bekir A.’yı indirdi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Bekir A.'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bekir A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Elektrik şirketi çalışanı olmayan direk üzerinde ölen Bekir A.'nın yapılan üst aramasında arka cebinde eldiven, keski, ve tornavida bulunduğu öğrenildi.

Yüksek gerilim hattında feci ölüm: Asılı kalmış halde bulundu
FOTOĞRAF 10
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Olay akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bekir A. (25) bilinmeyen nedenle 12 metrelik yüksek gerilim hattına çıktı. Akıma kapılan Bekir A., elektrik direği üzerinde asılı kaldı.
Title
Çevredekilerin direk üzerinde hareketsiz, sarkmış halde bir kişi görmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
İtfaiye erlerinin olayı elektrik şirketine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler elektriği kesti. Ekipler, vinç ile direğe çıkıp Bekir A.’yı indirdi.
Title
Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Bekir A.nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bekir A.nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Title
Elektrik şirketi çalışanı olmayan direk üzerinde ölen Bekir A.nın yapılan üst aramasında arka cebinde eldiven, keski, ve tornavida bulunduğu öğrenildi.
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Yüksek gerilim hattında feci ölüm: Asılı kalmış halde bulundu
Diyarbakır'da 12 metrelik yüksek gerilim hattına eldiven, keski ve tornavida ile çıkan Bekir A. elektrik çarpması sonucu direğe asılı kalmış halde ölü bulundu. Bekir A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Asılı kalmışhalde bulundu

Asılı kalmış
halde bulundu

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