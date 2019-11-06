Gündem Dolmuş şoförü 1 milyon liralık altınların bulunduğu emanet paketle kayıplara karıştı
TRABZON

Dolmuş şoförü 1 milyon liralık altınların bulunduğu emanet paketle kayıplara karıştı

Dolmuş şoförü 1 milyon liralık altınların bulunduğu emanet paketle kayıplara karıştı

Trabzon’da bir dolmuş şoförü Giresun’da bir şahsa teslim edilmek üzere emaneten aldığı 1 milyon liralık altınların bulunduğu paketi sahibine teslim etmeyerek kayıplara karıştı.

Haber Merkezi İHA
(Temsili fotoğraf)
(Temsili fotoğraf)

Olay Giresun-Trabzon arasında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Tirebolu ilçesinde kuyumculuk yapan M.G., Trabzon’da anlaşmalı olduğu firmadan 1 milyon lira değerinde altın siparişinde bulundu. Firma siparişi sürekli olarak çalıştıkları dolmuş hattındaki minibüse verdi.

İddiaya göre, Trabzon’dan hareket eden minibüs Giresun’un Görele ilçesine geldiğinde şoför değişikliği yaptı.

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  • Bu esnada araçtan ayrılan şoför altın dolu olan paketi alarak kayıplara karıştı.

Kuyumcu M.G’nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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