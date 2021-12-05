​Dostlara özel davet​: Demirtaş istedi Kılıçdaroğlu yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘ortak miting’ çağrısı üzerine Mersin’de miting düzenledi. Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitingine HDP İl Başkanlığı’nın özel davetli olarak katıldığı öğrenildi. Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, dövizdeki artışları fırsat bilerek muhalefet partilerine miting çağrısı yapmıştı. Demirtaş’ın çağrısı üzerine Kılıçdaroğlu, “Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi Meydana’ diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!” mesajını paylaşmıştı.

MİTİNGE HDP DE KATILDI

CHP’nin bir hafta önceden hazırlıklarına başladığı miting dün yapıldı. Millet İttifakı ortağı İYİ Parti ortak miting çağrısını reddedince, CHP gizli ortağı HDP’nin kapısını çaldı. CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay’ın HDP İl Başkanlığı’na giderek, HDP’yi mitinge davet ettiği öğrenildi. Davet üzerine HDP Mersin Eş Genel Başkanı Gülbahar Şöfer ve HDP’li bir heyet mitinge katıldı.

GÜNDEM CHP'nin 'katılım 120 binin üzerinde' dediği mitingle ilgili Mersin Valiliğinden açıklama: 21 bin 500 kişi katıldı

KÜRSÜDEN SELAMI ÇAKTI

Kılıçdaroğlu mitingde yaptığı konuşmada dostlarını da unutmadı: “Ben TÜİK’e sizin hakkınızı sormak için gittim ama kapı duvar. İlk kez Cumhuriyet tarihinde vekiller bir yere gidiyorlar, önümüze duvar örüyorlar. Sizin duvarlarınız vız gelir bize. Vesayet diyorlardı, dün vesayetin ne olduğunu Türkiye gördü. Asgari ücretlinin, memurun hakkını savunmak ortak görevimizdir. Mersinlilerin huzurunda söz veriyorum; Türkiye’yi her türlü vesayetten kurtaracağız. Sarayın vesayetinden birlikte, dostlarımızla birlikte kurtaracağız.”