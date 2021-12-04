Gündem CHPnin katılım 120 binin üzerinde dediği mitingle ilgili Mersin Valiliğinden açıklama 21 bin 500 kişi katıldı
MERSİN

CHP'nin 'katılım 120 binin üzerinde' dediği mitingle ilgili Mersin Valiliğinden açıklama: 21 bin 500 kişi katıldı

CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine 100-120 bin kişinin katıldığını öne sürdü. Mersin Valiliği ise mitingde yaklaşık 21 bin 500 kişinin yer aldığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
CHPnin katılım 120 binin üzerinde dediği mitingle ilgili Mersin Valiliğinden açıklama: 21 bin 500 kişi katıldı
Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi

Mersin Valiliğinden AA'ya yapılan açıklamaya göre, Mersin Millet Bahçesi yanındaki alanda düzenlenen mitinge kaç kişinin katıldığı belirlendi.

  • "Milletin Sesi Mitingi"ne yaklaşık 18 bin 500 kişinin polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan turnikelerden geçerek katıldığı, 3 bin kişinin de alan dışından mitingi izlediği tespit edildi.

Açıklamada, mitingin olaysız şekilde tamamlandığı kaydedildi.

CHP: 100-120 BİN KİŞİ KATILDI

CHP kaynakları ise bugün Sözcü'ye yaptıkları açıklamada mitinge 100-120 binin üzerinde kişinin katılımının olduğunu tahmin ettiklerini ve bu mitingin, Bülent Ecevit’in muhalefet lideri olduğu 1970’li yılları anımsattığını belirtmişti.

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