Gündem Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında gasp ettiler 1 milyon 200 bin lira ile kaçtılar
İSTANBUL

Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında gasp ettiler: 1 milyon 200 bin lira ile kaçtılar

Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında gasp ettiler: 1 milyon 200 bin lira ile kaçtılar

Fatih’te döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryenin önünü kesip, silah zoruyla 1 Milyon 200 bin TL’yi gasp edip kaçtılar. Olayla ilgisi olan şüpheliler gözaltına alınırken, trafikteki gasp anı kameraya yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Şüphelilerin kimliği, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde tespit edildi.
Şüphelilerin kimliği, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde tespit edildi.

Fatih’te bulunan bir döviz bürosunda çalışan kurye para teslimatı yapmak için aracıyla yola çıktı. Daha sonra motorlu iki şüpheli kuryenin önünü keserek, kuryeye silah doğrulttu. Vatandaşın aracında olan 1 Milyon 200 bin TL nakit parayı kuryeden silah zoruyla alan şüpheliler, hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Kuryenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek, olay yerinde bulunan güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Ekipler şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliklerini tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Okmeydanı ve Kağıthane ilçelerinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 9’u kıskıvrak yakalandı. Elebaşı olduğu ileri sürülen Rıdvan K. (23) ‘ise İzmir’e kaçtığı sırada otobüste yakalanarak gözaltına alındı.

710 bin lira ve 17 tam altın bulundu

Gözaltına altına alınan şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme sonucu 6 şüpheli cezaevine sevk edildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 710 bin TL ve tam 17 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi.

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