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Gündem DSİ iddiaları yalanladı İstanbulda su sıkıntısı yaşanmayacak
İSTANBUL

DSİ iddiaları yalanladı: İstanbul’da su sıkıntısı yaşanmayacak

Son haftalarda bazı yayın organlarında İstanbul'daki barajların görüntüleri paylaşılarak su sıkıntısının yaşanacağı haberleri üzerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yetkililer, "Yakın gelecekte İstanbul ilimizde içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanması beklenmemektedir" ifadelerini kullanıdı.

Haber Merkezi İHA
Geçtiğimiz haftalarda Alibeyköy Barajı'nda hayvanların otladığı görüntüler endişe yaratmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Alibeyköy Barajı'nda hayvanların otladığı görüntüler endişe yaratmıştı.

DSİ’den İstanbul barajlarının alarm verdiğiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14 Ağustos tarihinde İstanbul’a verilen içme ve kullanma suyu miktarı 3 milyon 149 bin metreküp civarında olup bu rakam İstanbul ilimiz için pik noktalardadır. Bu rakam dikkate alınarak günlük tüketiminin bu şekilde devam ettiği düşünüldüğünde dahi mevcut doluluk oranları, İstanbul ilimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını hiç su geliri olmasa bile 120 gün karşılayabilecek seviyededir. Olası yağışlar da dikkate alındığında yakın gelecekte İstanbul ilimizde içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanması beklenmemektedir."

İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş: Yüzde 4.57’lik azalış olması dikkatlerden kaçmadı
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İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş: Yüzde 4.57’lik azalış olması dikkatlerden kaçmadı

"Tüm ihtiyaçlar karşılanıyor"

Uzun vadede de bir su sıkıntısı yaşanmaması yönünde Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede İstanbul ilimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacının önemli bir miktarı DSİ tarafından daha önce inşa edilen Ömerli , Alibeyköy , Büyükçekmece , Sazlıdere Barajı ile Yeşilçay ve Melen Sisteminden karşılanmaktadır. İstanbul’un su meselesine köklü bir çözüm getirmek maksadıyla Melen Projesi geliştirilmiştir. Melen Projesinin 1. aşaması olan ve 12 Aralık 2012 tarihinde tamamlanan Melen regülatörü, 189 km olan isale hattı, tüneller ve İstanbul Boğazının 135 metre altından geçen tünel vasıtasıyla yıllık 268 milyon metreküp su Kağıthane Dağıtım Tesislerine ulaştırılmaktadır. Bu sayede bugüne kadar İstanbul’da su sıkıntısı yaşanmamıştır."

İstanbul barajlarında su azaldı: Alibeyköy Barajı'nda hayvanlar otluyor
GÜNDEM
İstanbul barajlarında su azaldı: Alibeyköy Barajı'nda hayvanlar otluyor

"2023'te Melen Barajı’ndan İstanbul’a su verilecek"

İstanbul içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmının Anadolu Yakası’ndaki su havzalarından karşılandığı bildirilen açıklamada, proje çalışmalara devam eden Melen Barajı ile ilgili şu açıklamaya yer verildi: "Bu kapsamda yapımı devam eden ve Sakarya Kocaali ilçesinde bulunan Melen Barajı ile temelden 124 metre yüksekliğe ve 693,54 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan Melen Barajı ile İstanbul’a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecektir. Baraj gövdesi 2017 yılında tamamlanan Melen Barajı’nda oluşan problemlerin çözümlenmesine yönelik yapılan proje çalışmaları akabinde 28 Şubat 2020 tarihinde projenin ihalesi yapılmış ve yüklenici ile yapım sözleşmenin imzalanmasının ardından 01 Haziran 2020 tarihinde inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 1000 gün olarak planlanan iş yapım süresi ile birlikte 2023 yılında Melen Barajı’ndan İstanbul’a su verilmeye başlanacaktır."


İstanbul'daki barajların doluluk oranları iyice düştü
FOTOĞRAF 15
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İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Son 12 ayın en düşük doluluk oranı geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 36.67 olarak ölçüldü. Daha sonra yağışlarla yükselmeye başlayan doluluk oranları Nisan ayının ardından artan sıcaklıklarla birlikte yeniden düşmeye başladı.
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İSKİ verilerine göre; 7 Temmuz 2020'de yüzde 60.78 olarak ölçülen doluluk oranı bir ay sonra 7 Ağustos 2020 tarihinde 47.25'e 7 Eylül 2020 ise 44.76'ya kadar geriledi. İstanbul'un barajlarında son 15 günde doluluk oranlarları yüzde 5 azaldığı öğrenildi.
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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin azalmasında yıllık yağış ortalamasının azlığı da etkili oldu. İstanbul'da Ocak-Mart aylarında 2020 yılı içinde yağış ortalaması 243.80 mm olarak ölçüldü. Oysa bir yıl önce aynı dönemde ortalama değer 629.30 mm olarak ölçülmüştü. 2018 yılında ise aynı ortalama değer 897.10 mm'ydi.
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İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibeyköy barajında kurak geçen ayların su seviyeleri hızla düştü. Barajda doluluk oranı yüzde 21.33'e gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kurudu.
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Tarihi su kemerinin olduğu bölümlerde bu durumdan nasibini aldı. Daha önce suyun içinde bulunan kemer şu anda en yakın su birikintisine yaklaşık 250 metre uzaklıkta kaldı.
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Vatandaşların kuruyan su havzası yatağına girerek çamura saplanmamaları için baraj gölünün bazı kısımları tel örgülerle kapatıldı.
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İSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen genel doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 7 Eylül 2015 yılında baraj doluluk oranları yüzde 66.72'ydi. 2016 yılında 50.83., 2017 yılında yüzde 60.65 olan oran 2018 yılında 59.50, 2019 yılında ise 56.70 olarak kayıtlara geçmişti. Bugün ölçülen yüzde 44.20 ise son 5 yılın en düşük doluluk oranı oldu.
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İstanbul Barajlarının 7 Eylül 2020 tarihinde doluluk oranları Ömerli yüzde 68.73 , Papuçdere yüzde 7,34, Sazlıdere yüzde 14.79, Büyükçekmece yüzde 22.53 , Alibeyköy yüzde 21.33 ,Terkos yüzde 48.30 , Kazandere yüzde 7.34 , Elmalı yüzde 38.33, Darlık yüzde 77.52 ,Istrancalar yüzde 33.92 oldu.
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İstanbul'daki barajların doluluk oranları iyice düştü
İstanbul'da yağışsız yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 45'in altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy barajı oldu. Baraj gölünün su havzasında doluluk oranı yüzde 21.53 'e kadar düştü. Daha önceden balıkların gezdiği alanlar adeta meraya dönerken, baraj gölünün bazı kısımları vatandaşların çamura saplanmaması için tel örgülerle çevrildi. Barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.


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