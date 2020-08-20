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Gündem İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş Yüzde 457lik azalış olması dikkatlerden kaçmadı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş

İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş: Yüzde 4.57’lik azalış olması dikkatlerden kaçmadı

İstanbul’da yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı azaldı. İSKİ verilerine göre geçen yıl 20 Ağustos’ta su seviyesi yüzde 62.27 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50.78’e geriledi. Öte yandan son 14 gün içerisinde sert bir şekilde yüzde 4.57’lik azalış olması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

İstanbul’da yaz aylarında beklenen yağmurun düşmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları her geçen gün azalmaya devam ediyor. Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 50’ye yaklaştı.

Öte yandan son 14 gün içerisinde sert bir şekilde yüzde 4.57’lik azalış olması dikkatlerden kaçmadı. Barajlardaki su çekilmeleri ise durumun vahametini gözler önüne sermişti.

İstanbul barajlarında alarm: Son 10 yılın en düşün ikinci seviyesi
GÜNDEM
İstanbul barajlarında alarm: Son 10 yılın en düşün ikinci seviyesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 20 Ağustos 2019’da yüzde 62.27 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50,78’e geriledi. Bu seviye 20 Ağustos 2014 yılında ölçülen yüzde 17,24 seviyesinden sonra son 10 yıl içerisinde aynı dönemde ölçülen en düşük ikinci seviye oldu.

İstanbul barajları alarm veriyor: 2014'ten beri en düşük seviyede
GÜNDEM
İstanbul barajları alarm veriyor: 2014'ten beri en düşük seviyede

Öte yandan İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:

  • “Ömerli yüzde 42.1, Pabuçdere yüzde 4.28, Sazlıdere yüzde 3.9, Büyükçekmece yüzde 9, Alibeyköy yüzde 1.5, Terkos yüzde 20.8, Kazandere yüzde 0.2, Elmalı yüzde 4.29, Darlık yüzde 20.1, Istrancalar yüzde 0.4.”
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