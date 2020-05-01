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İSTANBUL

İstanbul barajlarında alarm: Son 10 yılın en düşün ikinci seviyesi

İstanbul’a su sağlayan irili ufaklı 10 barajdaki doluluk oranı, son 15 günde yüzde 2.3 azaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre, barajların doluluk oranı yüzde 25.8 daha az. Bu yıl yüzde 68.56'lık oran 10 yılın en düşük ikinci seviyesi.

Haber Merkezi DHA
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Her yıl yaz aylarında hissedilir şekilde boşalan İstanbul barajları, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl aynı rahatlamayı yaşamayacağı öngörülüyor. Bu nedenle İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı daha da önem arz ediyor. Daha nisan ayında barajların doluluk oranı düşüş eğrisine girdi. 16 Nisan'da yüzde 70,17 olan barajların doluluk oranı, 30 Nisan'da yüzde 68,56’ya düştü. Geçen yıl Nisan ayında barajların doluluk oranı 92,39’du. Bir başka ifade ile barajlardaki su miktarı geçen yıla göre yüzde 25,8 daha az. Aynı zamanda yüzde 68,56 son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi.

İstanbul'da iki baraj su yokluğundan kullanım dışı kaldı
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İstanbul'da doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.
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İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olduğu tespit edildi.
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İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından en fazla etkilenen iki baraj ise Kazandere ve Papuçdere barajları. Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 3'ün altına inerken, baraj adeta kurudu. Barajda sadece kapakların olduğu bölümde küçük bir su biriktisi var . Baraj kapakları ile tahliye kanalları şu anda su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü metrelerce derinlikte suyun bulunduğu bu alanlarda rahatlıkla yürünebiliyor. Üzerleri midyelerle kaplı kayalar ise su seviyesinden metrelerce yukarıda bulunuyor.
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Benzer bir kaderi yaşayan diğer Kazandere barajında ise durum çok faklı değil. Doluluk oranının yüzde 5'in altına indiği barajda şu anda kullanım dışı. Barajın kapaklarının olduğu bölüm dışında kalan alanlarında su kalmadı. Uzmanlar, kış ayının sert ancak kurak çekeceğini belirterek su tasarrufu uyarısında bulunmuştu.
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İstanbul'da iki baraj su yokluğundan kullanım dışı kaldı
İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi alarm verirken, iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı.


Verilen su miktarında artış

İstanbul’a günlük verilen su miktarında da geçen yıla göre bir artış yaşanıyor. Geçen yıl mart ayında kente, günlük ortalama 2 milyon 731 bin 157 metreküp su verilirken, bu yıl mart ayında günlük verilen ortalama su miktarı, 2 milyon 853 bin 472 metreküp oldu. İSKİ verilerine göre 29 Nisan günü İstanbul’a 2 milyon 908 bin 583 metreküp su verildi.

İstanbul’da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı: Toplam su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesinde
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İstanbul’da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı: Toplam su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesinde
  • İSKİ verilerine göre geçen yıl günlük verilen su miktarı Haziran ayında zirve yaptı. Geçen yıl Haziran ayında kente günlük ortalama 3 milyon 104 bin metreküp su verildi. Temmuz ayında ise bu rakam 3 milyon 97 bine düştü. Bir anlamda İstanbul su tüketiminde Haziran, Temmuz aylarındaki miktarı nisan ayında yakalamış durumda.

İstanbul Valiliği’nin açıkladığı Mayıs ayının ilk haftasında gelmesi muhtemel yağışın, İstanbul’un barajlarında ciddi bir birikim sağlamaz ise durum biraz kritikleşebilir.
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