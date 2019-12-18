İstanbul’da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı: Toplam su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesinde

Tehlikenin boyutu barajlardan çekilen drone görüntüsü ile bir kez daha ortaya çıktı.

İstanbul’da özellikle Ekim, Kasım ve Aralık ayında şu ana kadar beklenen yağmurların yağmaması barajlarındaki su seviyesinin ciddi anlamda düşmesine neden oldu. Tehlikenin boyutu barajlardan çekilen drone görüntüsü ile bir kez daha ortaya çıkmıştı.

İstanbul’un önemli su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü’ndeki suların yaklaşık 300 metre çekildiği görülmüştü. Son 15 gün içerisinde beklenen yağmurların yağmaması ise doluluk oranın ölçüldüğü grafiğin hızla aşağı doğru düşmesine neden oldu.

İHA İstanbul’da beklenen yağmurların yağmaması barajların 15 günlük doluluk grafiğine yansıdı.

Bugün itibarıyla toplamda 299 milyon metreküp su kaldı

Barajlarındaki doluluk oranı 18 Aralık itibarıyla 34.49 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Bu orana yakın olarak 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 38.37 olarak ölçülmüştü. 2013’te ise 38.38 olarak ölçülmüştü.

Barajlardaki en büyük doluluk oranı ise bu yıl 93.32 oran ile Mart ayında ölçüldü.

Öte yandan İSKİ verilerine göre barajlarda bugün itibarıyla toplamda 299 milyon metreküp su kaldığı görüldü. Geçen yıl aynı tarihte ise 601 milyon metreküp su olduğu görüldü.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı’nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli derecede azalma oldu. Barajın su seviyesi 18 Aralık itibariyle 38.51’e kadar düştü. Barajın havadan görüntülerinde suların çekildiği alanlarda lastik izleri ortaya çıkmıştı.

FOTOĞRAF 24 İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde. İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.

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Son veriler

İSKİ verilerine göre 18 Aralık tarihi itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları şu şekilde paylaşıldı:

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“Ömerli 30.65, Pabuçdere 2.92, Sazlıdere 33.52, Büyükçekmece 34.64, Alibeyköy 38.51, Tekos 50.41, Kazandere 2.40, Elmalı 61.04, Darlık 39.04, Istrancalar 19.52.”