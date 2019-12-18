Gündem İstanbulda barajlar yüzde 66 oranında boşaldı Toplam su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesinde
İSTANBUL

İstanbul’da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı: Toplam su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul’da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı: Toplam su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul’da beklenen yağmurların yağmaması barajların 15 günlük doluluk grafiğine yansıdı. Ölçüm grafiği son bir hafta içerisinde hızla aşağı doğru bir ivme kazanarak doluluk oranı yüzde 34.49 seviyesine kadar indi. İSKİ verilerine göre barajlarda bulunan toplam su miktarı ise 299 milyon metreküpe düşerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Geçen yılın aynı tarihinde ise iki katı su bulunması dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Tehlikenin boyutu barajlardan çekilen drone görüntüsü ile bir kez daha ortaya çıktı.
Tehlikenin boyutu barajlardan çekilen drone görüntüsü ile bir kez daha ortaya çıktı.

İstanbul’da özellikle Ekim, Kasım ve Aralık ayında şu ana kadar beklenen yağmurların yağmaması barajlarındaki su seviyesinin ciddi anlamda düşmesine neden oldu. Tehlikenin boyutu barajlardan çekilen drone görüntüsü ile bir kez daha ortaya çıkmıştı.

İstanbul’un önemli su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü’ndeki suların yaklaşık 300 metre çekildiği görülmüştü. Son 15 gün içerisinde beklenen yağmurların yağmaması ise doluluk oranın ölçüldüğü grafiğin hızla aşağı doğru düşmesine neden oldu.

İHA
İstanbul’da beklenen yağmurların yağmaması barajların 15 günlük doluluk grafiğine yansıdı.

Bugün itibarıyla toplamda 299 milyon metreküp su kaldı

Barajlarındaki doluluk oranı 18 Aralık itibarıyla 34.49 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Bu orana yakın olarak 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 38.37 olarak ölçülmüştü. 2013’te ise 38.38 olarak ölçülmüştü.

  • Barajlardaki en büyük doluluk oranı ise bu yıl 93.32 oran ile Mart ayında ölçüldü.

Öte yandan İSKİ verilerine göre barajlarda bugün itibarıyla toplamda 299 milyon metreküp su kaldığı görüldü. Geçen yıl aynı tarihte ise 601 milyon metreküp su olduğu görüldü.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı’nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli derecede azalma oldu. Barajın su seviyesi 18 Aralık itibariyle 38.51’e kadar düştü. Barajın havadan görüntülerinde suların çekildiği alanlarda lastik izleri ortaya çıkmıştı.

İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.
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İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
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İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.

Son veriler

İSKİ verilerine göre 18 Aralık tarihi itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları şu şekilde paylaşıldı:

“Ömerli 30.65, Pabuçdere 2.92, Sazlıdere 33.52, Büyükçekmece 34.64, Alibeyköy 38.51, Tekos 50.41, Kazandere 2.40, Elmalı 61.04, Darlık 39.04, Istrancalar 19.52.”

Barajın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
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Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi, barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e kadar düştü.
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Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 8 milyon 959 bin metreküp olarak ölçüldü.
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Su seviyesinin düşmesi sonucunda, birçok bölgede baraj gölünün havzası da ortaya çıktı.
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1999 yılında hizmete sunulan Yuvacık Barajı'nın yapımından önce bölgede bulunan köylere ulaşımın sağlandığı köprüler de gün yüzüne çıktı.
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Yaklaşık 20 yıldır suyun altında bulunan eski 2 köprünün ortaya çıktığını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Baraj yapılmadan önceki gibi duran köprüler havadan görüntülendi.
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Su seviyesinin son yıllarda gördüğü en düşük seviyede olduğunu ifade eden Kadir Avlugan, ortaya çıkan köprüleri görmek için bölgeye geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:
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Su seviyesi hemen hemen 2 aydır sürekli düşüyor. Bugüne kadar bu seviyeye sadece bir kez düşmüştü. Şu anda da yağmurların yağmaması nedeni ile seviye bu kadar düştü. Kar ve yağmur yağmaz ise daha da düşecek. Yağmurların su seviyesi doluyken yağması, sonradan yağmaması bu duruma neden oldu. Bu su seviyesi yağmur ve karın yağması ile yükselir. Köprünün ortaya çıkması ayrı bir güzellik kattı. Her hafta gelirdim buraya. Şimdi ise bu güzelliği görmek için geldim.
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Barajın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Kocaeli'de 1999 yılında yapılan Yuvacık Barajı'ndaki seviyenin yüzde 18'e kadar düşmesi sonrasında su altında kalan eski köprüler 20 yıl sonra ortaya çıktı.
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