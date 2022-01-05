DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na '15 vekil' üzerinden sert sözler: İYİ Parti'ye var bize yok

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oldu. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında DSP için söylediği 'Kardeş partimiz' çıkışını değerlendirdi.
AKSAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: İYİ PARTİ'YE VAR BİZE YOK
Kılıçdaroğlu'nun söylemini samimiyet testi üzerinden değerlendirmek gerektiğini ifade eden Aksakal, "Siyaseten birbirini sahiplenme, birbiriyle aynı yolda yürüme kardeşliği varsa, samimiyet testini de gündeme getirmememiz gerekiyor. 2018'de Yüksek Seçim Kurulu uyduruk bir ilke kararıyla DSP'nin seçimlere katılmasını engelleyecek bir pozisyon yarattı. Seçimlere İYİ Parti'yi sokmamak için bir şey uydurdular. CHP, İYİ Parti'ye 15 vekil yollayarak, onların Meclis'e katılmalarına yardımcı oldu. Böyle bir garabetle karşılaştığında DSP'nin de parlamentoya girmesine ortam sağlaması gerekmiyor muydu?" diye konuştu.
"BİZE TEKLİF DAHİ GELMEDİ"
Kendilerine CHP'den bu konuda bir tavsiye gelmediğini söyleyen Aksakal, Kılıçdaroğlu'nun samimi olmadığını vurgulayarak, "İYİ Parti'ye 15 vekil verilirken bize böyle bir teklif dahi gelmedi. 'Neden verilmedi?' diye de sorgulamıyorum. Parlamentoya taşıma imkanı var mıydı? Vardı. Saadet Partisi, CHP üzerinden iki vekil taşıdı. Kardeşlik hukukunda böyle yöntemler uygulanabilirdi." ifadelerini kullandı.