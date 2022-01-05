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POLİTİKA

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na '15 vekil' üzerinden sert sözler: İYİ Parti'ye var bize yok

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, TVNET'te canlı yayınında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partileri için söylediği 'Kardeş partimiz' sözünü değerlendirdi. CHP liderinin bu söyleminin samimi olmadığını vurgulayan Aksakal, 2018 seçimlerinde İYİ Parti'ye sağlanan 15 milletvekili desteğinin kendilerine sağlanmadığını ve parlamentoya temsilci sokamadıklarını ifade etti. Aksakal, kendilerine bu konuda teklif dahi gelmediğini belirttiği açıklamasında, "Kardeşlik hukuku varsa DSP'nin de parlamentoya girmesine ortam sağlanması gerekmiyor muydu? Saadet Partisi, CHP sıralarından iki vekili Meclis'e taşıdı." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DSP Genel Başkanı Aksakaldan Kılıçdaroğluna 15 vekil üzerinden sert sözler: İYİ Partiye var bize yok
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oldu. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında DSP için söylediği 'Kardeş partimiz' çıkışını değerlendirdi.

AKSAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: İYİ PARTİ'YE VAR BİZE YOK

Kılıçdaroğlu'nun söylemini samimiyet testi üzerinden değerlendirmek gerektiğini ifade eden Aksakal, "Siyaseten birbirini sahiplenme, birbiriyle aynı yolda yürüme kardeşliği varsa, samimiyet testini de gündeme getirmememiz gerekiyor. 2018'de Yüksek Seçim Kurulu uyduruk bir ilke kararıyla DSP'nin seçimlere katılmasını engelleyecek bir pozisyon yarattı. Seçimlere İYİ Parti'yi sokmamak için bir şey uydurdular. CHP, İYİ Parti'ye 15 vekil yollayarak, onların Meclis'e katılmalarına yardımcı oldu. Böyle bir garabetle karşılaştığında DSP'nin de parlamentoya girmesine ortam sağlaması gerekmiyor muydu?" diye konuştu.

​DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na '15 vekil' üzerinden sert sözler: Samimi değil
OYNAT 03:34
​DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na '15 vekil' üzerinden sert sözler: Samimi değil
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, TVNET'te canlı yayınında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partileri için söylediği 'Kardeş partimiz' sözünü değerlendirdi. CHP liderinin bu söyleminin samimi olmadığını vurgulayan Aksakal, 2018 seçimlerinde İYİ Parti'ye sağlanan 15 milletvekili desteğinin kendilerine sağlanmadığını ve parlamentoya temsilci sokamadıklarını ifade etti. Aksakal, kendilerine bu konuda teklif dahi gelmediğini belirttiği açıklamasında, 'Kardeşlik hukuku varsa DSP'nin de parlamentoya girmesine ortam sağlanması gerekmiyor muydu? Saadet Partisi, CHP sıralarından iki vekili Meclis'e taşıdı.' diye konuştu.

"BİZE TEKLİF DAHİ GELMEDİ"

Kendilerine CHP'den bu konuda bir tavsiye gelmediğini söyleyen Aksakal, Kılıçdaroğlu'nun samimi olmadığını vurgulayarak, "İYİ Parti'ye 15 vekil verilirken bize böyle bir teklif dahi gelmedi. 'Neden verilmedi?' diye de sorgulamıyorum. Parlamentoya taşıma imkanı var mıydı? Vardı. Saadet Partisi, CHP üzerinden iki vekil taşıdı. Kardeşlik hukukunda böyle yöntemler uygulanabilirdi." ifadelerini kullandı.

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