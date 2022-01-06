DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programına konuk oldu. Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Aksakal, Bülent Ecevit'in, 1999 yılında başörtüsü ile Meclis'e giren Merve Kavakçı'yı hedef alan "Bu hanımefendiye haddini bildirin" sözlerine ilişkin konuştu.

Ecevit'in Kavakçı'ya bağırmadığını söyleyen Aksakal, "Belki Meclis'in tantanalı ortamında yüksek sesle konuşmuş olabilir. Sayın Merve Kavakçı 5 Mart 1999 tarihinde ABD vatandaşı olarak yemin etmiştir. Yani Bir Amerikan vatandaşı olarak TBMM'de görev almaya çalışmış bir vatandaştır. Türkiye'de vekil olmak için vatandaş olmak gerekir." dedi.

"MECLİS'E GİRİŞ ŞEKLİ NASILSA ECEVİT O ŞEKİLDE İTİRAZ ETMİŞTİR"

"O günkü TBMM iç tüzüğü erkeklerin koyu takım elbise ve kravatla, hanımların da etek döpiyes giymesi şeklindeydi." ifadesini kullanan Aksakal, "Meclis'e giriş şekli nasılsa o şekilde Ecevit itiraz etmiştir." diye konuştu.

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OYNAT 01:29 DSP Genel Başkanı Aksakal 'başörtüsü' ile 'bikiniyi' kıyasladı: Biri parlamentoya bikiniyle girmeye kalksa Erdoğan ne yapacak? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal TVNET'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksakal, partisinin Kurucu Genel Başkanı Bülent Ecevit'in, 1999 yılında başörtüsü ile Meclis'e giren Merve Kavakçı'yı hedef alan 'Bu hanımefendiye haddini bildirin' sözlerine ilişkin konuştu. Ecevit'i savunurken 'başörtüsü' ile 'bikini' kıyası yapan Aksakal, 'Bugün parlamentoya bikiniyle girmek serbest mi? Birisi girmeye kalksa ne yapacak Sayın Erdoğan? Erdoğan şimdi belki Meclis'te değil ama Sayın Şentop'un veya bir siyasi partinin genel başkan vekilinin ve grup başkanının ne yapması gerekir? Yani iç tüzüğe uygun olmayan şekilde davrananlara ne yapılması gerekiyorsa Bülent Ecevit bunu yapmıştır.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"KAVAKÇI TAHRİK UNSURU OLARAK ORADAYDI"

Kavakçı'nın tahrik unsuru olarak orada bulunduğunu savunan Aksakal, "Biz bu konuda toplumun genelinden bir eleştiri almıyoruz. Sadece siyaset düzleminde bu dile getiriliyor. Ecevit'i zayıflatmak için bu öne sürülüyor. Ecevit milliyetçi vatansever, inançlara saygılı ve insanların giyim kuşamıyla ilgilenmeyen bir insandır." açıklamasında bulundu.

"Başörtülü bir vekilin girmesinden rahatsızlık duyar mısınız?" sorusunu yanıtlatan Aksakal, "Bugün neden duyayım bu yasal. O gün için yasal değildi." dedi.

BAŞÖRTÜSÜ VE BİKİNİ KIYASI

Sözlerinin devamında başörtüsü ve bikiniyi kıyaslayan Aksakal, şunları söyledi:

"Bugün parlamentoya başörtüsüyle girmek serbest mi? Serbest. Bikiniyle girmek serbest mi? Birisi girmeye kalksa ne yapacak Sayın Erdoğan? Erdoğan şimdi belki Meclis'te değil ama Sayın Şentop'un veya bir siyasi partinin genel başkan vekilinin ve grup başkanının ne yapması gerekir? Yani iç tüzüğe uygun olmayan şekilde davrananlara ne yapılması gerekiyorsa Bülent Ecevit bunu yapmıştır."

"BAŞÖRTÜSÜYLE MECLİS'E GİRMEK PROVOKASYON"

Kavakçı'nın başörtüsüyle Meclis'e girmesini 'provokasyon' olarak tanımlayan Aksakal, "Dikkat ederseniz Ecevit konuşmasını yazılı olarak yaptı. Böyle bir provokasyonun yapılacağını hissettiği için o hazırlığı yaptı" ifadelerini kullandı.

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