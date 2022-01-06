DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Aksakal, tüm medyanın, gazetecilerin, sosyologların ve siyaset bilimcilerin HDP'yi 'sol parti' olarak tanımladığını ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

"HDP SOL PARTİ DEĞİLDİR"

Aksakal, "HDP sol parti değildir. Parti programının bir tek yerinde 'feodal' kelimesi yazmaz." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:24 DSP Genel Başkanı Aksakal: HDP sol parti değil yan yana bile gelmeyiz DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'nin bir sol parti olarak anlatıldığını ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. TVNET ekranlarında yaptığı açıklamada, partisinin HDP ile ittifak içinde olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Aksakal, 'Şu koşullarda biz ittifakta değil yan yana bile gelmeyiz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"SOLCULUK AYIP BİR ŞEY DEĞİLDİR"

"Son zamanlarda 'Bizim partimiz soldu değil, sağcı değil orta yolcu' muhabbeti tamamen halkı kandırmaktır. Halkın dikkatini başka yerlere çekmektir." diyen Aksakal, "Solculuk ve sağcılık ayıp kavramlar değildir. Emeğiyle, alın teriyle çalışan kesimlerin siyasi tercihi solculardır. Parasıyla, sermayesiyle, varlıklarıyla siyaset yapanların tercihi sağdadır. Bu Fransız devrimi ile ortaya çıkmış bir tanımlama. Bu ayıp bir şey değil. Biz solcuyuz. Bunu söylemekten de çekinmiyoruz." açıklamasında bulundu.

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"HDP İLE YAN YANA BİLE GELEMEYİZ"

"HDP ile aynı ittifak içinde yer alır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Aksakal, şunları söyledi:

"Şu koşullarda biz ittifakta değil yan yana bile gelmeyiz. Şu programa sahip bir partiyle kim olursa olsun biz böyle bir partiyle yan yana bile gelemez. O zaman kendini inkar olur.

Bugün Türkiye'de terörü bitirmiş bir partinin genel başkanıyım. Biz PKK elebaşını Amerika'dan teslim almış, onun teslim edilmesini sağlamış bir partiyiz. "

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