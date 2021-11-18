DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Dolaşmanıza gerek yok CHP'nin kapısına kilit vurun daha iyi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 'helalleşme' tepkisi: Toptan özür dileyip kapısına kilit vursun

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasına ilişkin konuşan Aksakal, 'Eğer bugünkü CHP yönetimi helalleşmek üzere alt alta sıraladığı 'haksızlıkların ve kötülüklerin' müsebbibi olarak gerçekten sorumlu olarak kendini görüyorsa, kapı kapı dolaşmasına gerek yok, toptan özür dileyip kapısına kilit vursun, daha anlamlı olur.' dedi.Kılıçdaroğlu'nun helalleşme konusundaki yol haritasında belirsizlik içeren soruların ön plana çıktığına dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti: 'Örneğin, 2011 yılında 'Roboski' diye adlandırılan olayın faili, Cumhuriyet Halk Partisi midir ki böyle bir helalleşme ihtiyacı duyulmuştur? 12 Eylül öncesi dönemde yaşanan, Sivas ve Maraş'ta, Alevi vatandaşların kapıları işaretlenerek yapılan katliamlar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından mı gerçekleştirilmiştir?28 Şubat davasının ya da Kumpas davalarının mağduru askerler ve aileleriyle mi, 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı mahkemelerde olan FETÖ davası mağduru askerler ve aileleriyle mi? O zaman Bahçelievler katliamının, Madımak Oteli yangınının, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok gibi değerli gazeteci ve bilim insanı suikastlarının mağdurları neden listeye alınmamış diye sorular aklımıza geliyor.'