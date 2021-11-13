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Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı 4 dakika 30 saniyelik videoyu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" başlığıyla paylaştı.

Önemli bir değişimin kapıda olduğunu, Türkiye'de iktidarların hep değiştiğini ama ülkenin makus talihinin hiç değişmediğini belirten Kılıçdaroğlu'nu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır"

"Düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz. Düşündüğümüzden çok daha cesuruz biz. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır.

"Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum"

Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım, şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım."

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