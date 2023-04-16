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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu

Seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı'na desteklerini duyuran DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nı desteklemelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Aksakal, "Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" ifadelerini kullandı.

13:49 . 16/04/2023 الأحد
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DSP Genel Başkanı Aksakal, Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olacağını söyledi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olacağını söyledi.

Türkiye hazırlandığı 14 Mayıs seçimlerinde son düzlüğe geldi. Bu kapsamda partiler seçim çalışmalarına devam ediyor. Ankara'da hareketli geçen günlerde ittifaklarda da değişiklikler kaydediliyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek istedi. Önder Aksakal AK Parti'ye iade-i ziyarette bulundu.

DSP'den Cumhur İttifakı'na destek

Binali Yıldırım'ın ziyaretinin ardından AK Parti'ye gelen ve görüşme gerçekleştiren Aksakal görüşme sonrasında açıklamalarda bulunarak Cumhur İttifak'ını desteklediklerini açıkladı. Öte yandan seçime de parti olarak girmeyeceklerini belirten Aksakal, AK Parti listelerinden gireceklerini ifade etti.

'Millet İttifakı'nın anayasamızın ilk dört maddeyle sorunu var'

Bunun ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksal Tv100'de bir programa konuk oldu. Aksal burada Cumhur İttifakı'nı neden tercih ettiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aksal'ın açıklamalarında şu ifadeler dikkat çekti: "Anayasamızın ilk dört maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in getirdiği bir kuraldı. Millet İttifakı'nın bu ilk dört maddeyle sorunu var. Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu."


DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Millet İttifakı'nın başında Amerika ucunda PKK arkasında FETÖ yanında HDP var
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Millet İttifakı'nın başında Amerika ucunda PKK arkasında FETÖ yanında HDP var

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yapılan her hizmetin, duvara konulan her tuğlanın milletin hayrına olduğunu, bu yüzden her zaman hayırlı işlerin yanında yer alacaklarını söyledi. Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bir seçime değil, bir yol ayrımına gittiğine işaret eden Aksakal, "Bu seçim; solcularla sağcıların yarışacağı bir seçim değil. Bu seçim; küresel emperyal güçlerle olanlarla vatanına ve milletine sahip çıkanların seçimidir." diye konuştu. Millet İttifakı'na neden katılmadıklarından bahseden Aksakal, şunları kaydetti: "Millet İttifakı'nın başında Amerika var, ucunda PKK var, arkasında FETÖ var, yanında HDP var. Bölücü başını İmralı Adası'na tıkmış bir partinin genel başkanı orada olabilir mi? Onun için biz buradayız. Önceki gün Malatya'da depremzede kardeşlerimiz için yapılacak konutların temel atma törenindeydik. Bir kısım yapılan binaların anahtar tesliminde bulunduk. Orada dedim ki bu seçim, vatan millet seçimidir. Ülkemizi emperyalist güçler, teröristler yoluyla bölmeye çalışıyorlar."


#Önder Aksakal
#DSP
#Cumhur İttifakı
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