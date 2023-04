DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yapılan her hizmetin, duvara konulan her tuğlanın milletin hayrına olduğunu, bu yüzden her zaman hayırlı işlerin yanında yer alacaklarını söyledi. Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bir seçime değil, bir yol ayrımına gittiğine işaret eden Aksakal, "Bu seçim; solcularla sağcıların yarışacağı bir seçim değil. Bu seçim; küresel emperyal güçlerle olanlarla vatanına ve milletine sahip çıkanların seçimidir." diye konuştu. Millet İttifakı'na neden katılmadıklarından bahseden Aksakal, şunları kaydetti: "Millet İttifakı'nın başında Amerika var, ucunda PKK var, arkasında FETÖ var, yanında HDP var. Bölücü başını İmralı Adası'na tıkmış bir partinin genel başkanı orada olabilir mi? Onun için biz buradayız. Önceki gün Malatya'da depremzede kardeşlerimiz için yapılacak konutların temel atma törenindeydik. Bir kısım yapılan binaların anahtar tesliminde bulunduk. Orada dedim ki bu seçim, vatan millet seçimidir. Ülkemizi emperyalist güçler, teröristler yoluyla bölmeye çalışıyorlar."