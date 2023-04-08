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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal neden Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıkladı

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını duyuran Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal aldıkları kararın gerekçelerini açıkladı.

10:01 . 8/04/2023 Cumartesi
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Önder Aksakal - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Önder Aksakal - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, TRT Haber yayınında, Cumhur İttifakında yer alma gerekçelerini anlattı.

Bir maceraya gerek olmadığını vurgulayan Aksakal, 20 yıldır devleti yöneten bir cumhurbaşkanı olduğunu, uluslararası ilişkilerin en ince detaylarına kadar vakıf olmuş ve badireli süreci en az tehlikeyle bertaraf edebilecek bilgi birikimine sahip bir cumhurbaşkanının yeniden iş başında olması gerektiğine inandıkları için Recep Tayyip Erdoğan’ı 14 Mayıs seçimlerinde destekleme kararı aldıklarını ifade etti.

"Vatan yoksa emek de ekmek de yok"

Partisinin hak ve emek mücadelesinden doğduğunu belirten Aksakal, şu sözleri söyledi:

"Bu bir ideal birliği, bu bir devlet birliği devlet sahiplenme birliğidir bizim için emek elbette çok önemli biz bir emeğin hak mücadelesinden doğmuş bir parti Demokratik Sol Parti ama vatan yoksa emek de yok ekmekte yok o yüzden önce vatan diyoruz biz belki beylik bir laf gibi algılanabilir ama eğer 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır'ın bugün karşılığını görmüştür Türkiye."

"DSP'nin yasal imkanı kullanmak en doğal hakkı"

Aksakal, Demokratik Sol Parti'nin vatana ve millete hizmet amacında olduğunu vurguladı.

Bunun için Cumhur İttifakı'nda yerini almak için imkanların kullanılacağını ifade etti.

"Türkiye’de siyaset 2017 yılında yeni bir anayasal düzenin ekseninde yürüdüğü için Demokratik Sol Parti'nin mutlak suretle vatana ve millete halkına hizmet amacı var bunu gerçekleştirmek için de yasal statüde nasıl imkanı varsa bunu kullanmakta en doğal hakkıdır. Nasıl ki Millet İttifak tarafından siyasetin hiç birbirine benzemeyen partiler bir araya gelip tek liste içinde seçime girebiliyorsa ve bunu toplum hak olarak görüyorsa, Cumhur İttifak tarafında da bundan partilerin böyle bir hakkı olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bunu içselleştirmesi ve tamir etmesi gerekiyor."


DSP Genel Başkanı Aksakal: Bu seçim vatanseverlerle onların taşeronluğunu yapanların yarıştığı bir seçim olacak
DSP Genel Başkanı Aksakal: Bu seçim vatanseverlerle onların taşeronluğunu yapanların yarıştığı bir seçim olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyareti etti. Ziyaret sonrasında konuşan DSP lideri Aksakal, 14 Mayıs seçimlerinin vatanseverler, yerli ve milli değerleri kendilerinden bile önde tutanlarla, küresel emperyalizmin tuzağına düşen ve onların taşeronluğuna soyunanların yarıştığı bir seçim olacağını söyledi. DSP'nin, seçimlerin ilk turda sonuçlanması, istikrarın bozulmaması için elinden geleni yapacağını vurgulayan Aksakal, "Bu değerli öneriyi biz de emekten yana sol bir parti olarak katkılarımızı sunmak istediğimizi, yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacağı görüşünü paylaştık. Başkanlık kurulunda tartışarak halkımızla paylaşarak, bizi kabul ederlerse ziyaret planlıyoruz." dedi.


#Önder Aksakal
#DSP
#Cumhur İttifakı
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